La brillantez de Jorge Javier: la Fiscalía investigará si Belén Esteban se ha vacunado

Las cosas como son: qué bueno es Jorge Javier Vázquez. Qué reflejos tiene, qué picardía, qué ironía. Sólo a un tipo como él, con ese sentido del humor tan juguetón, podría introducir en Sálvame el debate sobre las teorías conspiranoicas de que el exministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, se ha vacunado contra el coronavirus, tras negarse a hacerse una prueba PCR para participar en el debate electoral de TV3.

El sagaz y mordaz Vázquez, experto en conseguir lo que quiere de Belén Esteban, logró que la colaboradora ofreciera a la audiencia -y sin que está fuera consciente de ello en un primer momento- un razonamiento sobre lo disparatado de las acusaciones a Illa.

"Por cierto, Belén, la gente está empezando a hablar. ¿Tú te has vacunado? Que sepas que la Fiscalía va a abrir diligencias para ver si te has vacunado", preguntaba este jueves nada más comenzar a presentar Sálvame Naranja.

"Que las abra, yo estoy muy tranquila. Yo no me he vacunado", decía la anteriormente conocida como la princesa del pueblo. "Imagínate que un político te acusa de que te han vacunado”, insistía el presentador. "Pues tendrá que demostrarlo. Yo estoy esperando como todo españolito. Al que han vacunado es a mi marido porque es personal sanitario. A Belén Esteban les aseguro que no", zanjaba poniendo sus típicas caras de '¿Me entiendes?'.

El primer objetivo ya estaba conseguido. Vázquez había logrado que la Esteban, quién durante los últimos tiempos se ha alineado bastante con los partidos de derechas, diera una explicación razonable al asunto, además de proporcionar un nuevo y brillante meme. "Que las abra, yo estoy muy tranquila. Yo no me he vacunado".

Pero la cosa no se quedaba ahí. El presentador, que venía muy "guerrero" y "cabreado" quiso ir más allá y, ante su fiel audiencia, reflexionó también sobre estas teorías. "Si Illa está vacunado, por supuesto que tiene que ir a la calle. Pero si los otros potencian esta historia, si se demuestra que no, ¿se quedan en su casa?", se preguntaba antes de pedir perdón a su director por haber introducido el tema político.

Hace ya doce años, Vázquez fue galardonado con el Premio Ondas al mejor presentador por "renovar con brillantez y sentido del humor el rol de presentador en un género controvertido". No pudieron estar más acertados. Con los años, el de Badalona ha ido mejorando cada día demostrando ser uno de los mejores presentadores de nuestro país.

Muchos lo descubrieron durante aquel épico sábado del culebrón Merlos en el que Vázquez brilló como nunca gracias a su ironía y sarcasmo. "Sálvame será la tumba del fascismo", se podía leer en redes después de que el presentador pidiera a la directora del programa que pusieran Grandola Vila Morena, canción que fue elegida como señal de arranque de la Revolución de los Claveles en Portugal el 25 de abril de 1974. Una canción antifascista como banda sonora de una infidelidad que sacaba a relucir la hipocresía moral de la derecha más extrema.

Ahora, con sólo un inocente juego con la Esteban, Vázquez ha vuelto a demostrar que, detrás de ese presentador acostumbrado a amaestrar a las fieras del circo de Sálvame, hay mucho más que un simple 'domador'.