Así será 'Esclavas del señor', la nueva serie de los hermanos Caballero para Mediaset

Esta semana conocíamos que Mediaset había paralizado la producción de la tercera temporada de Señoras del (h)AMPA, la cual ya tenía los guiones escrito y había comenzado el proceso de casting. Sin embargo, eso no significa que el grupo haya dejado de apostar por las series, pues tal como avanza Fórmula TV, Mediaset volverá a trabajar con Contubernio, la productora de los hermanos Alberto y Laura Caballero, creadores de La que se avecina y El Pueblo, para una nueva ficción que se llamará Esclavas del señor.

El citado medio apunta que Alberto Caballero, Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor están preparando esta nueva serie, que se espera que como las anteriores sea una comedia disparatada.

La acción se desarrollará en un convento de clausura que necesita una reforma con urgencia; al no contar con el apoyo económico de la iglesia, las propias monjas tendrán que buscar alternativas para recaudar el dinero y acometer la obra.

Entre tanto, el convento recibirá la llegada de una novicia, Rocío, que propondrá una idea un tanto descabellada: ser vientres de alquiler, y poder cubrir las necesidades del convento con lo que se gane a través de la gestación subrogada.

La propuesta de la recién llegada parece fuera de lugar, pero ella le busca una base religiosa: la Virgen María fue, desde su punto de vista, el primer vientre de alquiler, pues fue elegida por el Espíritu Santo para albergar al hijo de Dios. A esto se le suma que la gestación subrogada es ilegal en España, pero ¿quién iba a pensar que se iban a dedicar a eso unas entrañables monjas de clausura?

Telecinco, dos meses sin emitir una serie patria

Hay que destacar que, desde la irrupción de Love is in the air en la parrilla de Telecinco a principios de enero, el grupo de comunicación ha dado la espalda a la ficción española hasta el punto de llevar dos meses sin emitir ni una serie patria.

Habría que retroceder hasta el pasado 23 de diciembre para encontrar una serie española en la programación del principal canal de Mediaset España. Fue el último capítulo de la primera parte de la temporada 12 de La que se avecina titulado 'Un plan sibilino, un mayorista animalista y un broche cultural'.