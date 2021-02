7 de 12

La actriz de Totana ha querido hacer una recomendación a sus seguidores: "Hola, queridos amigos míos de Instagram. Tenía muchas ganas de compartir esto con vosotros. Llevaba un tiempo queriendo conseguir un estilo de vida más saludable y esta vez me he puesto en manos de los mejores. He decidido empezar a cuidarme con @pronokal_es, acompañada de un equipo de profesionales, que me asesorarán durante todo el camino. Además PronoKal se ha adaptado a mis necesidades con el método PnKExpert para que no se me haga nada difícil. Agradecer también a mi @dra_sonia_ocana, por estar a mi lado y apoyarme en todo momento. Ya sabéis,si queréis perder peso de manera rápida, eficaz, sana y personalizada cuenta con PronoKal".