Jorge Javier Vázquez y su ex Paco, juntos: cita secreta con 'spaghetti alla bosconara' para dos

Jorge Javier Vázquez no para (50 años). A sus tardes de éxito en Sálvame Limón, Naranja y Tomate -ahora reconvertido en Quiero dinero- hay que añadir sus noches de liderazgo en Deluxe y sus recién estrenadas galas de La casa fuerte 2 los jueves y los domingos en Telecinco. Más allá de la televisión, el presentador se encuentra girando por toda España con su nueva obra de teatro, Desmontando a Séneca. Y aún así, todavía logra sacar un hueco para tener su propia vida social, dentro de lo que permiten las circunstancias propias de la pandemia de coronavirus.

En esos eventos de gozo, en esos pequeños ratos de desconexión, el catalán se rodea de sus grandes amigos, entre los que se encuentra su expareja, Paco, con quien se le pudo ver en público hace unos días. Ahora JALEOS de EL ESPAÑOL tiene todos los datos sobre la cita secreta en la que la expareja disfrutó de un almuerzo tutto italiano.

En torno a las 14 horas de este sábado 7 de noviembre, un hombre con un llamativo cabello teñido de azul aparecía junto a otro y tomaban asiento sólo para dos en una mesa del restaurante Don Giovanni de Madrid. Este conocidísimo templo gastronómico, propiedad del chef italiano Andrea Tumbarello, lleva abierto más de 15 años y sus valores, según ellos mismos, están fundamentados en ser "una casa acogedora, popular y sin pretensiones. Servimos platos que respiran la autenticidad propia de la cocina sencilla pero preparada con cariño".

Jorge Javier Vázquez y su ex Paco en Marruecos en el año 2009. Gtres

Según los testigos, ambos iban con atuendos oscuros y el presentador utilizaba sus gafas de cerca para mirar, de vez en cuando, su teléfono móvil. Al llegar, pidieron cerveza y dos platos para compartir, un entrante y un clásico de la casa: spaghetti alla bosconara, cocinados con boletus, láminas de trufa, yema de huevo, pimienta y queso pecorino. El precio medio del restaurante -como siempre, suele variar en caso de pedir vino, postre o alguna copa de sobremesa- es de 50 euros por persona.

Expertos gastronómicos hablan de Don Giovanni como un lugar de referencia de comida italiana en la capital. Conocido como el rey de la trufa', Andrea Tumbarello cuenta con su propia línea de productos basados en este hongo (sal, miel, mantequilla, caviar, crema de boletus, bombones…). En temporada de trufa negra y blanca, el chef de Marsala elabora un menú degustación para quienes quieran darse un gran homenaje trufero.

Durante el almuerzo, la complicidad entre Jorge y Paco era más que evidente e incluso personas presentes apuntan a este medio que el presentador le dio un regalo a su ex en una bolsa de color negro. Pasadas las 15 horas de la tarde, la pareja de amigos abandonó el local con la misma discreción con la que entró. Horas después, Jorge volvía a ponerse el traje de dueño del cortijo para capitanear Sábado Deluxe, el domingo tomaba de nuevo el timón del prime time con la segunda gala de La casa fuerte 2 y este mismo lunes hizo lo propio con el programa vespertino de Telecinco.

El amor de Jorge y Paco

Enero de 2018 fue un mes decisivo en la vida de Jorge Javier Vázquez. Profesional incombustible, en aquel momento presentaba la mayoría de tardes de Sálvame, casi la totalidad del prime time de Telecinco y, entre tanto, ponía en pie su segunda obra de teatro musical, Grandes éxitos, donde no sólo actuaba, sino que también cantaba y bailaba.

A su lado, siempre, la incansable y reservada compañía de su pareja, Paco, a quien él siempre ha llamado cariñosamente P. por intentar mantener su anonimato. Días antes del 15 de enero, instante clave para Jorge, que estrenaba su gran apuesta teatral en el Teatro Rialto, el que fuera su novio durante diez años decidía acabar con todo y marcharse de casa.

Tras el tsunami mediático, el de Badalona rompía su silencio: "A mis compañeros y a los que me siguen por aquí sólo les puedo decir que no voy a negar la evidencia, pero que, por ahora, no estoy capacitado para compartir lo que me está sucediendo. Entiendo que la revista lo publique si tiene esa información y me parecería de muy mal gusto y de muy mal compañero desmentir algo que es verdad".

Y aunque los motivos de su separación sentimental definitiva parecen haber quedado para siempre entre ellos, hubo un momento en el que Paco lo dejó todo para volver, sin rencores, al lado de Jorge. En marzo de 2019, el también escritor era ingresado de urgencia para ser operado de un ictus que había sufrido: su expareja demostró ser un apoyo fundamental.

Paco, en una de sus visitas a Jorge Javier al hospital. Gtres

Desde entonces, y Jorge nunca lo ha negado, a ambos se les ha visto mucho más unidos. Vázquez siempre ha dejado claro que quiere a Paco a su lado, lo necesita, aunque ya no como el gran amor que fue. "Somos como hermanos, es uno más de mi familia. No sé dentro de un tiempo cómo será, pero él es ya de mi familia. Es uno de los hombres de mi vida, pero tengo 50 años y cuantos más haya, mejor", declaró. En estos últimos años de intensidad laboral y algunos baches de salud, Paco ha permanecido siempre a su lado, cuidándolo constantemente. Pero no sólo ha estado en las malas, la expareja ha llegado a pasar algunas de sus vacaciones juntos hace no demasiado tiempo: se ha podido saber que han viajado a lugares como Cerdeña o Ibiza.

