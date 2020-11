Willy Bárcenas, tras el ingreso de su madre en prisión: "No me rindo"

El pasado domingo, y sin ser captada por los medios de comunicación, Rosalía Iglesias ingresaba en la prisión de Alcalá Meco para cumplir la condena de 12 años y 11 meses impuesta por la Audiencia Nacional. Su hijo Guillermo (31 años) -más conocido como Willy Bárcenas- no se había pronunciado todavía, pero este martes ha concedido sus primeras palabras tras la entrada de su madre en la cárcel.

Muy afectado, aunque educado con la prensa, el vocalista de Taburete confiesa que "son momentos difíciles pero estamos muy fuertes" y asegura que "la esperanza es lo último que se pierde" y que no dejar que este duro varapalo pueda con ellos: "Efectivamente, hay que tener fuerza y la tenemos. No me rindo".

Willy Bárcenas y su madre, Rosalía Iglesias, después de conocerse la entrada en prisión de ella. Gtres

Willy, que está muy unido tanto a su padre como a su madre, confirma que Luis Bárcenas (64) "ha pedido el traslado de cárcel" desde Soto del Real para estar cerca de su mujer: "Juntos, dentro de lo que se puede".

Muy discreto, el cantante pide que "no me le mareen" y prefiere no desvelar cómo fue la despedida de su madre, ya que Rosalía Iglesias está hundida tras su entrada en prisión.

Su desgarradora carta

El pasado 15 de octubre, justo después de conocer que su madre debía ingresar en prisión. Willy, roto de dolor, publicaba una desgarradora misiva junto a una hermosa fotografía en la que aparece con su madre. La carta reflejaba la aflicción del líder de Taburete, aunque también, como ha mostrado desde el principio, sus ganas de luchar y el orgullo por sus padres, que pasarán los próximos años entre rejas.

"Arrancándome lo que más quiero de mi vida y aún no viendo la luz al final del túnel, sé que como siempre he conseguido, sacaré mi armadura especial y resistiré. Y los míos también. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo. La joda seguirá...", escribía el autor de Sirenas en su cuenta oficial de Instagram junto a tres emojis que representan brazos exhibiendo bíceps en señal de fuerza.

Para evitar debates y polémicas, Willy Bárcenas optó entonces por vetar los comentarios en el muro que aparece justo debajo de la fotografía y la carta. En la tierna imagen aparece él mismo junto a su madre en lo que parecen unas vacaciones de verano en su adorada Marbella.

