Willy Bárcenas contraataca: enseña las pruebas de cómo TVE le descartó para 'Masterchef Celebrity'

La polémica por el casting de Willy Bárcenas (31 años) para participar en Masterchef Celebrity sigue sumando capítulos. Este miércoles el cantante anunciaba que, tras haber pasado el proceso de selección de la productora, esta le indicó a última hora que TVE había tumbado su candidatura. Desde Shine Iberia han respondido este jueves al artista mediante un comunicado en el que desvinculan a la corporación pública de cualquier decisión sobre los seleccionados del concurso, pero la última publicación del vocalista de Taburete demuestra que esa no es la realidad.

El hijo del extesorero del Partido Popular ha vuelto a utilizar sus redes sociales para defender su versión y mantener la acusación hacia la cadena. "Tras lo ocurrido con mi publicación de anoche, y la correspondiente respuesta de la productora en la que se comunicaba que yo no estaba en lo cierto, me veo obligado a enseñar esto públicamente", comenta.

El texto acompaña una captura de un correo electrónico que la productora le enviaba el pasado 1 de mayo, informándole de que "no ha sido posible" contar con él porque "finalmente la decisión es de RTVE y en esta edición simplemente han elegido a otros".

Captura del correo electrónico que ha publicado Willy Bárcenas. Instagram

Bárcenas defiende que se limitó a contar su experiencia después de que su ilusión por entrar en el famoso talent culinario se esfumara de un plumazo sin explicación: "Quién miente, no lo sé; pero desde luego yo no", concluye.

El comunicado de la discordia

Shine Iberia desmintió la versión de Willy Bárcenas. TVE

La contundente respuesta de Willy Bárcenas se produce después de que Shine Iberia dejara en entredicho su versión mediante un comunicado en el que afirman que "el criterio en el proceso de selección de los nombres que formarán parte de cada edición de MasterChef corresponde a Shine" exclusivamente.

Según el texto, Shine "cada temporada decide qué nombres entran en la edición y qué nombres finalmente no entran seleccionando los aspirantes definitivos de entre un grupo muy amplio (hasta 80 en cada temporada) que se han presentado a lo largo de estos últimos años. Esa selección final para MasterChef 5 -en la que no estaba Guillermo Bárcenas- se le traslada a TVE, que no interviene en ningún proceso de selección de MasterChef".

