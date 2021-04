Kate Middleton y el príncipe Guillermo buscan un experto en comunicación: los detalles del empleo

Kate Middleton (39 años) y el príncipe Guillermo (38) buscan incorporar a una nuva persona en su equipo. Así, The Household of TRH The Duke and Duchess of Cambridge ha abierto una vacante para aquellos profesionales de la comunicación que deseen optar por un puesto indefinido en la sede del Palacio de Kensington. La oferta ha sido publicada en LinkedIn y en la página web de la Corona hace apenas tres días, en medio de una serie de cambios que está llevando a cabo la Casa Real británica tras el fallecimiento del duque de Edimburgo.

El puesto en concreto es el Senior Communications Officer y está destinado a aquellas personas que busquen formar parte de un equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto para divulgar las labores de Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Según se explica en la oferta, el candidato seleccionado liderará los planes de comunicación relacionados con los compromisos de Sus Altezas Reales. Además, estará encargado de la difusión de proyectos y se implicará en las consultas de los medios sobre asuntos relacionados con los duques de Sussex. Por otro lado, encabezará los planes de comunicación y los proyectos especiales que lleven a cabo los duques de Sussex fuera del Reino Unido.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo, durante la visita a una granja en Reino Unido. Gtres

Pero el futuro Senior Communications Officer del palacio de Kensington no solo trabajará con Kate y Guillermo. También estará vinculado a The Royal Foundation, patronatos y otras organizaciones de terceros, con el fin de lograr objetivos de comunicación compartidas. En cada una de sus funciones compartirá con parte del equipo de comunicaciones de Kensington, con quienes evaluará el impacto de las actividades de los duques de Cambridge.

Si bien desde Palacio piden 37,5 horas semanales, dejan claro en su oferta que el futuro empleado de Kate Middleton y el heredero a la Corona tendrá que hacer guardias fuera de este periodo, atendiendo, sobre todo, las peticiones de los medios. De igual forma, según sea necesario, ayudará en los eventos relacionados con la Familia Real y el trabajo de sus otros miembros.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en una visita a una estación de ambulancias en Londres. Gtres

Quienes quieran optar a la oferta deberán cumplir con los siguientes requisitos: saber escribir para diferentes medios, desde periódicos hasta redes sociales. Además, capacidad de pensar de forma creativa para innovar en los procesos de comunicación y tener experiencia en el manejo de las noticias, con el fin de trabajar con información sensible que requiere de máxima discreción. De ahí que entre sus características tendrán que prodominar la organización, el trabajo proactivo y flexible y la capacidad de construir relaciones sólidas.

La oferta no desvela el salario del futuro trabajador, pero teniendo en cuenta el sueldo de empleados en cargos inferiores podría ser mayor a las 23.000 libras anuales (unos 26.000 euros al año). Lo que sí deja claro es que aquellos interesados podrán enviar su curriculum hasta el próximo 3 de mayo. Tendrán que hacerlo a través de un proceso de solicitud en línea que requiere de la creación previa de un usuario y contraseña.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo, en un acto Newbridge. Gtres

Kensington como empresa

A diferencia de la Royal Household, el perfil de LinkedIn de la Household of TRH The Duke and Duchess of Cambridge desvela pocos detalles sobre cómo funciona el palacio de Kensington como empresa. Únicamente, explican que se trata de una oficina ejecutiva de financiación privada que tiene entre 11 y 50 empleados.

La cuenta, que tiene 1447 seguidores mientras se redacta esta noticia, incluye un enlace directo a la página de los duques de Cambridge, donde se encuentran tanto noticias relacionadas con Kate Middleton y el príncipe Guillermo, como informaciones sobre los demás miembros de la Corona británica. A día de hoy, la única oferta de empleo publicada es la de Senior Communications Officer.

