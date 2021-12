Omar Montes: un documental fantaseado y un turbio pasado televisivo

"¿Pero tú quién mierdas quién eres? ¿Daddy Yankee o Juan Magán?". Con estas palabras Isabel Pantoja se enfrentaba al ex de su hija en Supervivientes 2019. En aquel momento la tonadillera, que formaba parte del elenco de concursantes en esa edición, no atinó a predecir ese mismo joven se convertiría en poco tiempo en uno de los artistas más exitosos del panorama musical español. Odiado y cuestionado por muchos, e idolatrado por otros, es innegable que Omar Montes ha conseguido su propósito: ser una estrella. Un camino que ha atravesado utilizando varios trampolines mediáticos de dudoso prestigio y que no parecen hoy mermar su brillo.

El éxito de este joven del madrileño barrio de Pan Bendito ha llamado la atención de Amazon Prime Vídeo, que ha elaborado una serie documental acerca su vida. Una historia que se vende con etiquetas de lucha y superación y que este lunes comienza a emitirse en Telecinco, la cadena que le vio nacer mediáticamente como un personaje de cuarta. El principito es Omar Montes es el título que tiene este formato dedicado a la figura del reguetonero, una narrativa totalmente aspiracional que ya ha funcionado bastante bien en la plataforma de pago y que ahora tendrá la oportunidad de ser vista por el gran público. Pero... ¿Recordamos bien lo que Omar Montes ha hecho en los medios de comunicación?

Omar Montes junto a Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019'.

Peleas, expulsiones, delicados comentarios, mentiras y mucha caradura, son algunos de los ingredientes que están presentes en la trayectoria de la ahora estrella musical. Un hombre al que, al igual que a muchos políticos, la hemeroteca parece no pasarle factura. En su documental, Omar Montes se postula como un chico de barrio obrero, humilde, y al que las adversidades le han hecho convertirse en todo un superviviente. La precariedad económica y el bullying derivado por su diferencia racial, dicen haberle marcado durante los primeros años de su vida. Unos momentos muy duros en los que su familia, en especial su tierna abuela y su madre, fueron sus principales tablas de salvación. De aquel desvalido niño de barrio que robaba para tener lo que en su casa no le podían dar, renace el Omar actual. Un chico con poderío económico suficiente como para comprarse coches y ropa de lujo, pero que no renuncia a sus orígenes y prefiere seguir viviendo en el lugar donde creció. Pero... ¿Qué hay de verdad en todo esto?

Si bien es cierto que Omar Montes nunca renegó de venir de una zona humilde del sur de Madrid, su ahora reconocida precariedad económica durante su niñez no concuerda con lo que él mismo contó de su vida no hace tanto tiempo. Cuando su nombre saltó a las portadas de revistas y programas del corazón a consecuencia de su relación sentimental con la hija de Isabel Pantoja, él mismo contó que su padre había hecho fortuna por ser la persona que introdujo el kebab en nuestro país. Un negocio que después se propagó a gran velocidad por todo el territorio nacional y que le reportó beneficios suficientes para dar una buena vida a su familia. "No me gusta frontear de eso, pero es verdad que lo hizo", dijo el intérprete de 'Alocao' en su visita a El Hormiguero en octubre de este mismo año. Una vivencia que contrasta con ese halo de solemne austeridad, por no decir pobreza, que narra en el documental.

Omar Montes durante una de sus intervenciones en el programa 'Sábado Deluxe'.

Dejando a un lado las dudas que suscitan varios episodios de la vida de Omar, si hay algo que desde siempre ha obsesionado a este madrileño es la popularidad. Desde muy temprana edad el reguetonero supo que la televisión iba a ser su pasaporte al éxito, por lo que no dudó en participar, siendo entonces un total desconocido, en programas como Mujeres y hombres y viceversa. Una incursión fallida que no le regaló la fama que buscaba y que sí le dotó su relación con Chabelita. Una vez puesto en el circuito de la prensa del corazón y haber pisado varios platós de televisión, su peculiar personalidad le lleva a concursar en GH VIP 6. En aquel momento la hija de la coplera estaba concursando y, aunque ya era su ex, los escarceos que se estaban produciendo entre ella y su actual pareja, Asraf Beno, hicieron que la entrada del madrileño en la casa de Guadalix de la Sierra fuera de todo menos tranquila. Asraf y Omar casi llegan a las manos durante su estancia en el confesionario, un momento muy tenso que superó cualquier posible guion.

Pero esta abrupta entrada no fue lo peor de Omar Montes en GH VIP 6, y es que durante una noche de fiesta en la casa más famosa de la televisión su comportamiento rebasó los límites. Mientras que Miriam Saavedra dormía en una cama del dormitorio, Montes animó a Asraf, con el que ya había hecho las paces, a mantener relaciones con ella. "Túmbate con ella, gilipollas. Que ella quiere... (dijo haciendo un movimiento sugerente con la mano). Qué tonto eres. ¿No te gustan las chicas, o qué, hermano? Te está diciendo que la vas a..." dijo el ahora cantante al marroquí mientras que la peruana dormía tras haber ingerido varias copas de alcohol. Unas palabras que fueron muy mal recibidas por parte del público, aunque la organización solo posibilitó que la audiencia decidiera nominarlo disciplinariamente. La nominación se hizo efectiva y Omar fue expulsado, un episodio que muchos parecen haber olvidado cuando ríen las gracias del ingenioso y natural chico de Pan Bendito.

Omar Montes incitó a Asraf Beno a meterse en la cama junto a Miriam Saavedra mientras que esta dormía.

Meses después, Omar Montes volvió a ser noticia por un desencuentro con Isa Pantoja. La joven pasó la nochevieja en Granada junto a su por entonces nuevo amor, Asraf, un momento que el cantante aprovechó para hacerles una indiscreta visita que tuvo que disolver la Guardia Civil. Al parecer, el joven mantuvo una actitud un tanto agresiva que asustó a los allí presentes, algo que narró la reportera de El programa de Ana Rosa, Marta Riesco, que se encontraba junto a Isa en aquel instante. Un episodio muy desagradable que precedió a otro en las calles de Madrid, en la que la hija de la tonadillera gritó en plena calle y llorando que la dejase en paz cuando se percató de que Omar la perseguía con el coche. Una ristra de circunstancias poco decorosas que ahora han quedado en la sombra por el éxito de su carrera musical.

Isa Pantoja junto a Omar Montes.

Uno de sus últimos escándalos destacados, fuera del universo Pantoja, aconteció en septiembre del 2020. En las redes sociales se podía ver un vídeo en el que Omar y un grupo de chicos mantenían una salvaje pelea en la que las vallas metálicas y los golpes enmarañaban una secuencia del todo escalofriante. Un material que muchos que consideraron verdadero y que no era más que una estrategia publicitaria para dar a conocer una nueva canción. Esta artimaña fue muy cuestionada por los medios de comunicación, ya que para muchos significaba llamamiento absurdo a la violencia. Y más considerando que él es, nos guste o no, una persona seguida por miles de jóvenes a los que embelesa con su música y el ritmo de vida que lleva y prodiga. El todo por el todo, que no deja de ser una alegoría de lo que Omar Montes ha estado realizando todos estos años hasta conseguir ser quién es hoy. Uno de los jóvenes que más gente mueve en las pistas de baile españolas y que ya tiene el placer de contar con su propio documental.

Sigue los temas que te interesan