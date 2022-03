El exclusivo bolso de estreno de Victoria Federica: cuesta 2.500 euros y ya solo queda "uno disponible"

Victoria Federica (21 años) ha pasado unos días en la capital francesa disfrutando de primera mano de la Semana de la Moda de París junto a su padre. Y es que Jaime de Marichalar (58) lleva décadas muy ligado al mundo de la moda; es consejero de Fendi Retail Spain, asesor del joyero Esteban Rabat en temas de lujo y estrategia, y consejero de Loewe así como socio de la empresa de trajes a medida BCorner.

Gracias al trabajo de su padre la hija de la infanta Elena (58) tiene pase vip para acudir a las pasarelas de moda más importantes. Hace solo unos días, de hecho, posaba con la cantante Rihanna (34) en el desfile de Dior, y en las últimas horas ha podido conocer en primicia la nueva colección de lujo de la firma francesa Roger Vivier.

Victoria Federica fue invitada a conocer la nueva colección de Roger Vivier. Redes sociales

La joven royal recibía precisamente una invitación de la maison gala. Una tarjeta de color rojo en la que se podía leer: "Roger Vivier is pleased to invite Madame Victoria de Marichalar to the presentation of the Fall-Winter 2022/23 collection".

Al lado de la privilegiada invitación, la hermana de Froilán (23) ha mostrado su nuevo bolso. Por supuesto es de la firma francesa que iba a visitar y se trata de uno de sus artículos más caros y exclusivos.

Según reza la descripción del accesorio en la web oficial de la marca: "Se trata de una creación sublime, el Bolso Viv' Choc es el nuevo modelo icónico de la Maison. Realizado artesanalmente en piel, se adorna por una interpretación de la icónica hebilla como una encantadora joya contemporánea". Es de color naranja flúor y cuesta 2.500 euros.

Captura de la web oficial de la firma Roger Vivier, que anuncia que solo queda el "último bolso disponible".

Lo más llamativo de todo es que, tal y como puede verse en la tienda online de Roger Vivier, solo queda el "último disponible". Para conseguirlo por otros vías, habría que acudir a las boutiques físicas de la firma o sumarse a la lista de espera.

Su lujosa colección

Mucho antes de convertirse en un personaje público, aclamado por la prensa extranjera, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ya había dejado clara su predilección por los bolsos de lujo. Uno de los más icónicos de su armario es el Neverfull MM de Louis Vuitton, un clásico de la casa francesa valorado en alrededor de 1.250 euros, que ha llevado a la Universidad o a sus actividades cotidianas. De la prestigiosa maison, Victoria Federica también tiene el Nano Speedy, la versión más pequeña del emblemático Nano.

La nieta mayor de los reyes eméritos también se ha dejado ver con bolsos de Zadig & Voltaire, valorados entre 300 y 600 euros. Los tiene en diferentes modelos y colores.

Jorge Bárcenas y Victoria Federica -con su bolso de Loewe- en el SIMOF de este año. Gtres

En la última edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) Victoria Federica se decantó por un llamativo minibolso de Loewe, concretamente el modelo Puzzle en color azul y camel.

Además, para sus salidas y paseos entre amigos, la sobrina de Felipe VI (54) también suele escoger un bolso negro acolchado y con cadena dorada de Chanel. Y otro de los modelos icónicos que guarda la joven royal en su vestidor es un Saddle bag de Dior. Se trata de un diseño con un sinfín de versiones que, desde que salió a la venta comenzó a ganar popularidad entre las celebridades más aclamadas como Paris Hilton (40), Georgina Rodríguez (28) o Sarah Jessica Parker (56) en su famosa serie Sexo en Nueva York.

