Habla la diseñadora del top canario que Letizia estrenó en La Palma: "Está siendo una auténtica locura"

Los palmeros recibieron este sábado 12 de marzo un gran homenaje por su conducta ejemplar durante la erupción del volcán Cumbre Vieja y por cómo se están reinventando tras sufrir las consecuencias. Para alabar a los canarios y mostrarles su apoyo continuo, los reyes Felipe VI (54 años) y Letizia (49) se desplazaron hasta La Palma para presidir el acto.

Allí recibieron el cariño de la gente, que fue respondido con el mismo gesto y con un guiño muy especial por parte de la Reina. Fiel a su estrategia de emitir discursos mediante sus estilismos, Letizia lució un top muy llamativo en color blanco. La prenda está realizada por artesanos de la isla y desprende la esencia más pura de la moda palmera.

Una vez más, la Reina no dejó nada al azar y mostró su cercanía con el pueblo afectado por el volcán sumando a su armario una pieza que sigue el método de confección más característico de la zona. Bien lo sabe Ana María Rodríguez, la diseñadora de la marca Pomeline, firma a la que pertenece el top de estreno de Letizia.

La reina Letizia estrenó una prenda canaria en su visita a La Palma. EFE

EL ESPAÑOL ha conversado con la creativa para conocer cómo ha llegado su prenda a palacio, qué sintió al ver a la Reina de España con su creación y qué ha supuesto para su empresa.

Lo primero, enhorabuena, porque sin duda que la Reina luzca una prenda de una marca supone un gran escaparate, no solo de cara a España, sino para el mundo entero. ¿Cómo les ha llegado la noticia?

Muchas gracias. Efectivamente, es un grandísimo honor que la reina Letizia se haya decantado por uno de los diseños de Pomeline para su visita a La Palma con lo que ello supone.

Hasta el mismo momento en que la Reina bajó del coche no tuvimos seguridad 100% de que finalmente se pusiera la prenda. ¡Imagínate la alegría que sentí al verla!

¿Conocían que Letizia tuviera una pieza suya? ¿Les contactó Casa Real o su estilista para la compra o la adquirió sin que ustedes lo supieran?

La prenda fue adquirida directamente por Casa Real. Fue a través de la iniciativa de Isla Bonita Moda, programa de desarrollo y profesionalización del sector textil de La Palma al que pertenezco.

Isla Bonita Moda contactó con Casa Real tras conocer la noticia de que Letizia visitaría la isla. A mí me solicitaron varios looks que se enviaron a Madrid, lo cierto es que yo no supe hasta dos semanas antes del evento que eran para Casa Real. Finalmente, la estilista y Letizia escogieron una serie de piezas. Cuando el director de Isla Bonita Moda, Alejandro Llovell, me llamó para contarme que era muy probable que la Reina luciera algunas de las prendas en su visita a nuestra isla, me emocioné muchísimo.

¿Saben si tiene más piezas de su marca?

Pues lamento no poder darte información sobre esto.

¿Qué significa para ustedes que la reina Letizia tenga en su armario real un diseño suyo?

Es un orgullo, y significa el reconocimiento a todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás de cada prenda y de cada colección. Estoy muy agradecida y es toda una responsabilidad.

Modelo de Pomeline en la pasarela con el top de Letizia, y el boceto del 'look'. IG @pomeline_anarodriguez

¿Por qué creen que la Reina se decantó por esta blusa en concreto de entre todo su catálogo?

Bueno, no es exactamente una blusa, es un exclusivo top bordado a mano de manera totalmente artesanal mediante la técnica del Richelieu, popularmente conocido en La Palma como "rechi".

Personalmente creo que Letizia ha escogido esta pieza por su alto valor sentimental y cultural. La moda vive un momento revolucionario en el que regresamos al valor de lo artesanal, lo natural... es un mensaje que ha primado siempre en mi marca y que su Majestad ha sabido entender y valorar.

Lo ha lucido además en su visita a La Palma, un guiño aún más importante para ustedes, ¿verdad? No dio un discurso, pero su ropa ya hablaba alto y claro por ella...

La ropa simboliza muchas cosas. Nuestra isla ha sufrido una de las tragedias naturales más complejas de la historia de La Palma. Creo que la reina Letizia es una persona sensible y comprometida con nuestro país. Siempre intenta apostar por el talento emergente, por diseñadores españoles y por una moda sostenible. Sin lugar a dudas creo que ha querido transmitir un mensaje de ánimo, esperanza y sensibilidad para con La Palma, demostrando que desde aquí se pueden hacer cosas hermosas y que tenemos un sector textil que nada tiene que envidiar a otros lugares del mundo.

El top fue cisnado por Lourdes, y bordado por su hermana en el municipio de Mazo. IG @pomeline_anarodriguez

La prenda está confeccionada de forma muy artesanal, ¿verdad?

Todas mis colecciones están desarrolladas, pensadas y confeccionadas de manera totalmente artesanal. Tanto es así que mientras te cuento esto estoy en el taller terminando de confeccionar algunas de las piezas que presentaré el próximo 30 de marzo en Madrid.

Creo en el valor que le aporta cada puntada a los tejidos, cada centímetro de mis prendas cuenta una historia... otorgando a la persona que las lleva la capacidad de sentirse única.

¿Se ha notado ya la repercusión después de que la Reina luciera su prenda? Imagino que se ha notado mucho en los medios y las redes sociales, pero ¿en el número de ventas?

Es la primera vez que nuestra Reina lleva moda de Canarias, imagínate el orgullo que puedo llegar a sentir... si te soy sincera ¡¡¡está siendo una auténtica locura, en el buen sentido, claro!!! Mi teléfono no ha parado de sonar, mi hija Beatriz me está ayudando a leer y responder todos los emails y mensajes en las redes sociales así como a atender todos los nuevos pedidos que comienzan a solicitarnos.

¿Cuál es la historia de su marca? ¿Cómo comenzó su andadura en la moda? Cuéntenos.

Siempre he estado unida a la moda, y desde muy pequeña es algo que me apasiona. Recuerdo cómo pasaba las tardes de verano bordando con mi madre y mis tías, o pasaba días enteros jugando con mis muñecas haciéndoles ropitas. No concibo la vida sin moda; a través de ella expresamos quiénes somos, o cómo nos sentimos.

Siempre había sentido el gusanillo de crear algo propio... es por eso que me presenté a un evento para nuevos creativos... la colección que presenté causó un gran revuelo y comencé a vender... fue todo muy despacio hasta que di el paso de unirme al proyecto Isla Bonita Moda... desde ese momento no he parado de trabajar.

Los reyes Felipe VI y Letizia, en su visita a La Palma este sábado 12 de marzo. EFE

¿Qué otros rostros famosos han lucido sus creaciones? ¿O quién les gustaría que los luciera?

Si te soy sincera mi objetivo no es vestir a rostros famosos, el objetivo de Pomeline es hacer felices a las personas, que se sientan orgullosas de las prendas que llevan, que sepan quién las confecciona y cómo... es el valor añadido que aporta el trabajo artesanal y el mayor de los regalos que me da mi trabajo cada día.

Han sido muchas las personas que han llevado mis diseños, pero si te soy sincera guardo con especial cariño el día que las periodistas de RTVC fueron a recoger el Premio Ondas por la cobertura del volcán... fue un día emocionante para todos los palmeros... imagínate para mí, viendo a un grupo de mujeres maravillosas y profesionales de Canarias que lucían con orgullo diseños exclusivos de mi firma.

Ahora que han visto que Letizia presume de su pieza en público, ¿se han planteado enviarle alguna prenda a la princesa Leonor y la infanta Sofía?

En estos momentos estamos trabajando en muchos proyectos. Lo más importante es que Letizia ya conoce el producto que se desarrolla en nuestra isla. Estoy segura de que muy pronto la moda de La Palma volverá a conquistar el corazón de la realeza española.

