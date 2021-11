La infanta Elena y Jaime de Marichalar, 27 años del 'inesperado' compromiso que sorprendió a la prensa

El 24 de noviembre de 1994 es una fecha marcada en la historia de la Corona española. Aquella fría jornada de otoño, la Zarzuela anunció el compromiso entre la infanta Elena de Borbón (57 años) y Jaime de Marichalar (58). Una noticia que sorprendió a muchos, ya que eran pocos los detalles que se conocían sobre su relación y sobre aquel hombre alto y elegante que había conquistado a la primogénita de los Reyes Juan Carlos I (88 años) y Sofía (83). Hasta entonces solo habían trascendido algunas fotos de ambos en París o en un evento de la hípica, donde la duquesa de Lugo siempre ha sido una invitada habitual.

Meses antes del compromiso, tal y como recogen las informaciones de hace 27 años, la oficina de prensa de La Zarzuela admitió la amistad entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Sin embargo, cuando los rumores sobre su posible enlace sonaron con fuerza, negaron que se fuera a oficializar la relación. Así fue hasta finales de noviembre, cuando Casa Real desveló la noticia del compromiso mientras la primogénita de los Reyes eméritos se encontraba en medio de unas labores con las Cruz Roja y su entonces prometido trabajaba en la sede en la capital francesa. Su aparición ante los medios llegó días después.

Para tan especial ocasión, la infanta Elena apostó por un clásico vestido gris que combinó con una chaqueta a tono y, que completó con unos sencillos salones y discretas joyas. Como peinado optó por un recogido en su melena. Jaime de Marichalar, por su parte, optó por un traje oscuro que combinó con una camisa blanca y corbata en tonos rojo y blanco.

La infanta Elena y Jaime de Marichalar en la boda de Federico y Mary de Dinamarca. Gtres

Previo al posado tuvo lugar la petición de mano, en la más estricta intimidad. Solo asistieron las dos familias, quienes también fueron fotografiadas con la pareja a las afuera de La Zarzuela. De aquellas jornadas trascendieron las palabras de felicidad de la reina Sofía -"Como madre, estoy encantada", dijo- y una frase de la infanta Elena el día de la pedida. "No paró hasta convencerme", expresó entonces, refiriéndose a Jaime de Marichalar.

La pareja dio un paso más en su relación pocos meses después de que salieran a la luz unas imágenes en las que se mostraban juntos en un concurso de hípica, celebrado cerca de París, ciudad en la que surgió su romance. La infanta Elena y Jaime de Marichalar se conocieron en 1987 en un curso de literatura francesa que llevaron a cabo en la mencionada capital. Dos años después coincidieron en un viaje a la India y Nepal que dio pie a sus futuros encuentros que mantuvieron con discreción.

Finalmente, la infanta Elena y Jaime de Marichalar se dieron el 'sí, quiero' el 18 de marzo de 1995, cuatro meses después de anunciarse su compromiso. El enlace tuvo lugar en la catedral de Sevilla y contó con la asistencia de 1.000 invitados. Entre ellos, representantes de casas reales de todo el mundo, jefes de Estado y presidentes de Gobierno.

La infanta Elena y Jaime de Marichalar en una imagen captada en Madrid en 2014. Gtres

Tres años después de aquella impresionante celebración, el 17 de julio de 1998, la pareja dio la bienvenida a su primogénito, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos (23). Dos años después, con la llegada del nuevo milenio, completaron la familia con Victoria Federica (21), quien nació el 9 de septiembre de 2000, cuando la relación entre sus padres todavía parecía ideal. No obstante, el tiempo confirmó que no era así. Como reza en los cuentos de hadas, la infanta Elena y Jaime de Marichalar no vivieron "felices para siempre".

En noviembre de 2007, once años después de su compromiso, un portavoz del palacio de La Zarzuela anunció el "cese temporal de la convivencia" de los duques de Lugo. Unas palabras que confirmaban los rumores de crisis que rondaban a la Casa del Rey desde hacía meses. Entonces, Juan Carlos y Sofía les aconsejaron que "se dieran un tiempo" y recapacitaran sobre su futuro. Así, su primogénita se trasladó con sus hijos a un chalé en la zona de Fuente del Berro, en Madrid, y más tarde cambió a un piso cerca del Retiro. Esta distancia, sin embargo, no supuso una solución y dos años después, en noviembre de 2009, firmaron su divorcio.

Hoy, 27 años después de su compromiso -fecha que marcó de forma oficial su relación- siguen haciendo vidas separadas. La infanta Elena vive con sus hijos, es presidenta de Honor del Comité Paralímpico Español y directora de proyectos Sociales y Culturales de la Fundación MAPFRE. Su día a día transcurre entre sus compromisos laborales y sus actividades recreativas. Es una apasionada de la tauromaquia y suele asistir a las corridas de Las Ventas o Aranjuez. Jaime de Marichalar, por su parte, es consejero de Fendi Retail Spain, asesor del joyero Esteban Rabat, consejero de Loewe y socio de la empresa de trajes BCorner.

