Oto Vans denuncia ante la Policía Nacional acoso y amenazas de muerte diarias por parte de un hombre

El influencer y make up artist Oto Vans (26 años) lleva más un año sufriendo acoso y amenazas de muerte diarias por parte de un hombre, un usuario de Instagram, al que ya ha denunciado ante la Policía Nacional del distrito Madrid-Arganzuela, según ha podido confirmar en exclusiva EL ESPAÑOL.

Este periódico ha contactado con el exconcursante de Supervivientes 2019 para conocer exactamente qué ha sucedido y si tiene miedo de que esta persona cumpla todo aquello de lo que le advierte. Los hechos se remontan a la primavera de 2020.

En aquel momento, toda España se encontraba confinada en sus hogares por la pandemia de coronavirus y una de las distracciones más recurrentes era el teléfono móvil. Un día, un joven de apariencia muy atractiva contacta con Oto vía redes sociales -herramienta con las que Vans trabaja, su fuente principal de ingresos- y empiezan a mantener amables conversaciones que derivan en sexting.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OtoVans (@otovans)

Como experto en el universo de Internet, Oto sospechaba que quien se encontraba detrás de esa cuenta no era la persona que decía ser. "Yo sabía que era una cuenta falsa, lo sospechaba, pero seguimos hablando de buen rollo. De repente, cuando le enviaba fotos íntimas, hacía capturas de pantalla y se las quedaba. Instagram te informa de cuando la otra persona hace captura de tus fotos bomba. Yo también lo he hecho con algunos chicos, pero desde luego jamás con la intención que tenía él", expresa a este diario.

Un mes y medio después, se confirman sus sospechas. La persona que había sido suplantada encuentra el perfil falso y contacta con Oto Vans para decirle que, con total seguridad, esa persona había podido estar engañándolo haciéndose pasar por él. Desde aquel momento, el joven de raíces croatas es consciente de que aquel hombre con quien hablaba, del que aún se desconoce nombre o procedencia, tiene en su poder fotografías suyas de alto contenido erótico.

Y lo que es peor, empezó a enviársela a algunos de los responsables de las grandes firmas de moda internacional y lujo con las que Vans suele hacer importantes colaboraciones y campañas publicitarias ante sus casi 400.000 seguidores. "La denuncia lleva puesta desde el invierno pasado, que estuve cuatro horas allí para que todo quedase bien claro, pero pienso volver en estos días a la comisaría de la Policía Nacional de Embajadores para que me hagan caso porque las amenazas de muerte a mí y a mi familia son diarias. Lo bloqueo y se hace otras cuentas", declara con indignación.

Oto Vans, amenazado por un usuario de Instagram.

Este diario ha tenido acceso a algunas de las amenazas que esta persona profiere contra Oto Vans por mensaje directo en Instagram. "Que tu vida corre peligro. Que estuviste tonteando con una cuenta falsa mandando nudes tuyos y eso no tienes cojones a publicarlo. ¿No te das cuenta de que hay personas reales detrás de todas estas cuentas? Que no soy un robot, que puedo ir a por ti en cualquier momento. Parece que no eres muy consciente de que vas a irte al otro barrio cuando menos te lo esperes. Pobre de ti, la que te espera. A Navidad no llegas. Y a ver si el jueves hay suerte y te quedas en quirófano", expresa este presunto acosador, consciente de que el influencer se someterá a una intervención quirúrgica este próximo jueves, día 25 de noviembre.

"¿Te estás despidiendo de tus seres queridos? Te advierto que no llegas a Navidades. Te estoy advirtiendo. Fíjate si soy bueno, que te aviso de antemano. Quiero ver a tu puta madre rabiar de dolor y a ti ardiendo en fuego. Ya te estoy avisando cómo será tu final para que te hagas a la idea". Ante estos mensajes, este periódico se interesa y pregunta a Oto si tiene miedo. Su respuesta es clara. "No, no le tengo ningún miedo".

Oto Vans y la vida pública

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OtoVans (@otovans)

Oto Vans es una de las 100 personas LGTBIQ+ más influyentes de España según el listado que publicó EL ESPAÑOL el pasado mes de junio. El artista croata llegó a España cuando era tan sólo un niño.

Afincado en nuestro país, en concreto en Vitoria y luego en Madrid, Oto Vans -cuyo nombre de pila es Oto Tomicic- ha liderado muchos movimientos LGTBIQ+ a nivel nacional y es una de las voces más respetadas de YouTube e Instagram en el sector del make-up y el entretenimiento.

En el año 2018 tuvo su propio canal de Mtmad y en la primavera de 2019 se enroló en la extrema experiencia de participar en el reality de Telecinco, Supervivientes, con compañeros tan dispares como Dakota Tárraga (26), Lidia Santos (29), Omar Montes (33) o la mismísima Isabel Pantoja (65).

[Más información: El impactante cambio físico de Oto Vans del que todo el mundo habla: sus retoques]

Sigue los temas que te interesan