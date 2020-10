La madre de Melyssa a Tom Brusse: "Eres un sinvergüenza y un mentiroso. No tienes sentimientos"

La segunda edición de La isla de las tentaciones ha celebrado este domingo su último debate, en el que los participantes se han reencontrado en plató para tratar saldar cuentas pendientes. Ha sido el caso de Tom Brusse (27), uno de los concursantes más polémicos, que ha protagonizado un tenso cara a cara con la que fuera su suegra.

Al sentarse frente a Nela, la madre de Melyssa (28), el francés ha entonado el mea culpa: "Primero, lo siento de verdad por haber hecho daño a la familia", ha expresado. Pero Nela ha interrumpido a Tom indignada: "Tú no sientes nada, Tom. No vayas ahora de que sientes porque si tú sentías cuando te fuiste de la isla dejando una chica atrás no vas a mi hija a decirle que estás arrepentido y que quieres ir a casa a comer el bacalao de tu suegra". Y proseguía: "Tú eres un sinvergüenza y un mentiroso. Tú no tienes sentimientos ninguno, eres un manipulador".

Nela, la madre de Melyssa, a Tom: "¡Nadie te quiere, todo el mundo está con Melyssa!" https://t.co/aRYuaXgbVm #TentacionesDBT5 pic.twitter.com/3T21EY0jzj — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 25, 2020

La portuguesa ha acusado a su exyerno de haber utilizado a Melyssa "para coger fama", aunque asegura que le ha salido mal la jugada porque "media España está en contra" de él. Tom, por su parte, se ha defendido de los ataques de Nela reiterando que los celos de su exnovia dinamitaron su relación: "Estaba celosa porque miraba las stories de Sofía Suescun, por quedar con amigas, por todo. Nunca he podido quedar con mis amigas porque me decía que seguro que me había acostado con todas", ha lamentado.

"La he querido y nunca he sido manipulador con ella", ha defendido el francés, que asegura que Melyssa quiso estar con él "para tener una vida mejor porque siempre decía que con sus exs no vio proyección de futuro".

¡Tom vuelve a decir ahora que fue Melyssa la que le pidió volver al terminar de la isla! ¿Os lo creéis?



🔄 No

❤️ Síhttps://t.co/aRYuaXgbVm #TentacionesDBT5 pic.twitter.com/OGTZtqUqYw — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 25, 2020

Una vez más, Tom Brusse ha afirmado que, al salir del programa, fue Melyssa quien le pidió en varias ocasiones una nueva oportunidad. Además, asegura que no se arrepiente de haber dejado a su ex para iniciar una relación con Sandra Pica, su tentadora en la isla. "Me arrepiento de la manera en la que lo he hecho, pero no de dejar a Melyssa para estar con Sandra", ha aseverado.

¿Una nueva ilusión?

Mayka ha reconocido que se ha visto con Tony Spina.

Otra de las protagonistas de la noche ha sido Mayka (28), quien rompió con Pablo (26) en la isla para iniciar una nueva relación con Óscar que, sin embargo, no llegó a buen puerto.

La murciana se ha reencontrado con el soltero que la conquistó en Villa Playa y, cuando Carlos Sobera le ha preguntado por su sensación al ver de nuevo a Óscar, ella ha sentenciado: "Nada, no siento nada".

Pese a que muchos de los presentes no se han creído las palabras de Mayka, el propio Óscar ha sido el encargado de corroborarlas revelando una noticia ineseprada: "Es normal que no sienta nada porque ella está con otro chico".

- Mayka: "Antes de esta experiencia yo no he puesto cuernos"

- Kiko: "Pues madre mía, los tenías bien guardados porque pobrecito..."https://t.co/aRYuaXgbVm #TentacionesDBT5 pic.twitter.com/7DT5pWF17M — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 25, 2020

Ante las especulaciones en plató, Suso Álvarez se encargaba de poner nombre a ese posible nuevo amor de Mayka: "Se rumorea que está con el exnovio de Makoke y de Oriana, Tony Spina". Con una sonrisa delatadora, la ex de Pablo confirmaba, a medias, la información: "Lo conozco de haber quedado con él alguna vez. Pero de ahí a estar con él es otro paso".

Pablo echaba más leña al fuego asegurando que, cuando estaba con Mayka, ella y Tony Spina (30) ya se seguían en redes sociales. No obstante, ella ha asegurado que nunca tuvo nada con él estando con Pablo: "Yo lo conocí en un bolo y me dijo de pasar la noche juntos. Yo tenía pareja y por eso no le fui infiel. Estaba enamorada de Pablo en ese momento", ha defendido.

[Más información: El trepidante e inesperado final de 'La isla de las tentaciones': reproches y sorprendentes decisiones]