Luis Tosar en ‘El Hormiguero’: de la defensa a Sara Sálamo a la anécdota con Juanjo Ballesta

Es una de las caras más reconocidas del cine español, pero en esta ocasión Luis Tosar (49 años) no visitó El Hormiguero para presentar un estreno en la gran pantalla. El próximo viernes ya se podrá disfrutar en Netflix de la nueva serie protagonizada por el actor gallego, Los favoritos de Midas, un thriller que promete emociones fuertes.

Nada más llegar, la bomba. Mientras comentaban la enorme distancia que había entre las sillas en las que se sentaban el presentador y el invitado, Tosar mandó un mensaje contundente. “¿Hay tiempo de decir una cosa antes de entrar en harina?”, pidió permiso a Pablo Motos (55) antes de explicar que “estos días se han dicho cosas muy desagradables de Sara Sálamo (28) en relación al rendimiento del futbolista Isco (28). Vivimos en un país muy machista. Quiero decirle a esta gente, que tienen lo justo para no cagarse y mearse encima, que se dejen de meter con Sara. Yo no tengo redes sociales, pero mi mujer sí y me lo contó anoche”, justificó.

Ese comentario dio pie a que Pablo Motos asegurara que “no hay nada mejor que no tener redes sociales ni entrar en ellas”. El presentador explicó que, efectivamente, tiene perfil en Instagram, pero “no he entrado en mi vida en Twitter ni en Facebook. Se vive mejor y no entiendo muy bien por qué se le da poder a gente que no lo tiene”, se preguntó. Luis Tosar le dio la razón a través de una pregunta: “¿Qué tipo de vida hay que tener para ponerse a insultar por internet?”, inquirió.

Después de ese intenso inciso, llegó el momento de hablar de la serie. “Ya adelanto que es de las que engancha”, destacó Pablo Motos. Tosar lo explicó con un poco más de detalle: “Mi personaje, el protagonista, es un millonario extorsionado. Un hombre al que parece que el dinero le ha caído del cielo, pero un día le llega una carta en la que unos señores le piden una cantidad de dinero que, si no paga tendrá, consecuencias en forma de muertes inevitables de gente que no conoce”, desgranó.

A partir de esta sinopsis, Motos lanzó una pregunta para reflexionar: “¿Tú pagarías todo tu dinero para salvar a alguien que no conoces?”. El invitado comentó que “es curioso porque esta pregunta nos la hacíamos constantemente. Con el dinero de otros es muy fácil, pero cuando es tuyo la cosa cambia”, valoró, justo antes de confesar entre risas que “ahora mismo no tengo los 50 millones, pero dame tiempo”. Tras la broma, Tosar añadió que “hay dudas de las que se plantean en la serie, como si realmente se parará todo con el pago del dinero o qué se está financiando”.

Modestia

Hablando del director de la serie, Mateo Gil (48), Motos comentó que le habló del ‘efecto Tosar’: “La gente que rueda por primera vez contigo se equivoca porque le impresiona estar contigo”, destacó. Ese comentario dejó descolocado al invitado, que no parecía mostrase muy cómodo con ello: “No me he dado cuenta, yo también me equivoco”. Una vez encajado el halago, el gallego tiró de humor para explicarlo: “Será gente joven, aunque suelen ser gente echada para delante, por la noche ni te conocen. Juanjo Ballesta probó para hacer Celda 211 y me dijo que mi cara le sonaba”, remató.

La entrevista estaba entrando en un punto ideal, a medio camino entre la presentación de la serie y los chascarrillos personales del invitado. Sin embargo, Pablo Motos decidió cortar por lo sano para hablar del tema que está marcando la actualidad desde el mes de marzo. “Estamos todo viviendo una montaña rusa de emociones”, introdujo. Tosar también se mojó, valorando que “es raro incluso venir aquí, se nota el cambio, medio aforo, todo es muy extraño, difícil, sobre todo nosotros que estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde hay muchas muestras de cariño”.

A pesar de las experiencias que estamos viviendo, el actor gallego se mostró pesimista respecto a lo que nos dejará la pandemia: “No creo que hayamos aprendido nada, sinceramente. Esto que hablábamos de que nos iba a hacer reflexionar, no lo creo, absolutamente. No sabemos mirar donde debemos. Ves en las noticias la falta de solidaridad que hay, gente saliendo de fiesta sin respetar la distancia y no llevando mascarilla, cuando han muerto miles de personas… Nadie tiene derecho a decidir por el morro qué es verdad y qué no. Hay mucha gente que se está jugando el pellejo para saber lo que es el virus y no aquel que está apoyado en la barra del bar y dice lo primero que piensa”, reflexionó.

En ese instante, Motos apeló a su faceta más pedagógica para comentar que “todavía quedan meses para que lleguen esta y otras vacunas. Mientras llegan hay que esperar precavidos, especialmente ahora que llega el frío”. Para ello, dio un par de consejos: “Uno es pensar, mentalmente, que toda la gente que está a tu alrededor está contagiada. Eso hace que te concentres y no cometas errores. La otra táctica es pensar que tú estás contagiado y no quieres transmitírselo a nadie”.

Explayándose de lo lindo en los consejos, el presentador de El Hormiguero aconsejó que “es importante ventilar, tanto como harías para que se fuera el humo del tabaco y el olor”. Además se refirió a la gente mayor de 60 años que hace poco ejercicio, que ponga fuertes las piernas: “Subir y bajar las escaleras del rellano varias veces es ideal. Las piernas son la juventud, cuando las pierdes vas al andador y luego a la cama”, finalizó.