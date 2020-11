Lucía Dominguín, nueva expulsada de 'MasterChef Celebrity': su plato soso y el guiño a Bimba

Lucía Dominguín (63 años) se ha convertido en la nueva expulsada de MasterChef Celebrity durante la emisión del octavo programa culinario de TVE. Si bien la semana pasada la hija de Lucía Bosé era la repescada de la edición, este martes no ha podido superar la prueba de eliminación.

El plato que ha presentado al filo de la una de la madrugada, Cordero bicromático, no ha pasado el exhaustivo y exigente examen de los jueces, quienes han calificado la elaboración como "quemada", "lo peor que tiene es el acompañamiento, que no le dice nada", "todo ese fondo, que vale un dineral, no lo noto en la boca", "no me gusta el arroz, está simplemente hervido como si no lo hubieses aliñado", "está sosón, le falta sal", "es un plato bastante malo", "has desperdiciado el cordero de una manera escandalosa. No se puede usar tal cantidad de carne superaprovechable para hacer un fondo, y por si fuera poco estaba insípido, sobrecocido, el arroz sin aliñar... Había muchos elementos carentes de sentido".

Ni siquiera a la madre de Bimba Bosé le ha servido como excusa el hecho de que carezca de gusto y olfato a la hora de aliñar y condimentar la comida. El jurado ha sido implacable con ella. Las redes sociales, rápidamente, se han llenado de mensajes de rechazo a su expulsión.

Me ha dado penita Lucía porque llevaba a su hija Bimba en la camiseta, pero se ha ido más tranquila que la primera vez.

Después de la desastrosa prueba de exteriores, en la de eliminación ha predominado el color negro como último reto de la noche. No solo por el tono de los delantales de los concursantes, sino también por el color de los ingredientes con los que han tenido que cocinar una receta con cordero como producto principal. Para ello, los aspirantes han contado con los consejos de Teresa, duelista de MasterCher 7.

El mejor plato de esta prueba ha sido el de La Terremoto de Alcorcón (49), seguido muy de cerca por el de Nicolás Coronado (32). En cambio, quienes se han quedado a medio camino entre el éxito y el fracaso han sido Josie (40), Ainhoa Arteta (56) y Flo (48).

Su guiño a Bimba Bosé

La camiseta de Lucía Dominguín en homenaje a su hija. TVE

Eso sí, antes de irse Lucía Dominguín de esta segunda etapa en el programa, ha querido hacer un homenaje a Bimba, portando una camiseta, en tonos blancos y negros, con su fotografía impresa. "Mi hija está en mi vida todos los días. No hay un día que pase y no piense en ella", ha asegurado, visiblemente emocionada. "Toda la familia llevamos su hormiga tatuada", ha apostillado acto seguido, mostrando, orgullosa y puño en alto, la hormiga que lleva tatuada en su muñeca.

Así habla del jurado con JALEOS

Hace unas semanas, JALEOS pudo entrevistar a Lucía Dominguín, quien hacía balance de su paso por MasterChef Celebrity, y hablaba de los concursantes con los que había tenido más feeling durante la grabación.

¿Con qué concursante ha tenido usted un feeling más especial?

He tenido la suerte que como veníamos de fuera La Terremoto, David Fernández (50) y yo, hemos vivido esto juntos como si fuera una 'comuna'. La Terre es que es como mi hija, me encanta. Es una persona tan dulce, tan entrañable y tiene una inteligencia espectacular, es mi debilidad. He conocido a Ainhoa, a Raquel Sánchez Silva (47), que ya había hecho otras cosas con ella, a Laura Sánchez (39)... La verdad es que se profundiza más en las relaciones interpersonales. Como traemos todos mochilas de nuestras casas, de nuestras vidas cotidianas, cuando llegas ahí tienes que dar la cara y estar bien para ver cómo reacciona todo el mundo ante las situaciones. Hay de todo, pero yo no me he llevado con ninguno mal.

¿Y con los jueces qué tal le ha ido?

¡Muy mal! ¡No los quiero! Son insoportables y no quiero saber nada de ellos. La verdad es que me sueño con ellos, es como cuando vuelves al colegio y te pasas la noche con unas pesadillas tremendas porque el profesor te va a machacar por no saberte la lección, me sentía así. He hecho un psicoanálisis personal con mi infancia y no me gustan nada, no quiero a estos personajes en mi vida. Son malísimos (ríe).

¿Qué le dijo su familia cuando se enteraron de que iba a ser concursante?

Me han animado todos. Me han dicho que no sea tonta y que salga de casa a conocer el mundo. Nada, me han dicho que aprovechase y lo disfrutase. Yo lo he vivido cómo si fuera una primera cita. La verdad es que me ha venido muy bien este concurso.

¿Veía el programa antes?

Yo MasterChef lo he visto cuando iba a casa de mi madre, que a ella le encantaba y se tiraba hasta la una de la mañana frente a la tele. Yo le decía "¡estás loca, con lo que sufre la gente ahí!". Pero al mismo tiempo te diviertes tanto... al principio te tomas todo muy a pecho, pero poco a poco lo vas disfrutando.

