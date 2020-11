Juanjo Ballesta, "cruzado" y contestón, es el nuevo expulsado de 'MasterChef Celebrity'

Juanjo Ballesta (32 años) se ha convertido en el nuevo expulsado de MasterChef Celebrity. El actor ha llegado a la prueba final del programa de este martes "cruzado", revirado, de mal humor y sin ganas de escuchar, como le ha recriminado el jurado a lo largo de la noche. No, no ha sido su mejor noche y no ha dado su mejor versión, y lo ha pagado con la expulsión. Su plato final, el pichón -llamado por él mismo Qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto-, ha sido la peor de todas las elaboraciones. Ni una sola crítica positiva se ha llevado.

"He mezclado todo", reconocía, derrotado ante los jueces. Estos, como no podía ser de otro modo, han estado implacables: "Lo que mal empieza, mal acaba", "no escuchas", "yo no seguiría comiendo porque no me gusta", "tu energía te ha destrozado como un rayo", "tu peor enemigo has sido tú". Ante semejantes críticas, parecía que el veredicto estaba más que claro. Había llegado su final.

Juanjo Ballesta junto a su plato en montaje de JALEOS. TVE

Sorprende sobremanera en la red el 'tropiezo' de Juanjo porque lo cierto es que 'apuntaba maneras', y estaba postulado como uno de los favoritos para ganar el concurso. Además, avatares del destino, ha fallado en lo que mejor se le da. Ha perdido una prueba de eliminación cuando es un experto en deshuesar y despiezar la caza, como ha quedado demostrado. Pero la prisa, los nervios y la mala cabeza le han apeado de la competición. Antes de irse, se ha mostrado muy agradecido: "No me he sentido tan querido, tan arropado y tan amado en ningún lado. Me siento ganador. Tú sabes que aguantarme a mí... pffff...¡hostia, Pepe!". Las redes han reaccionado ante su expulsión.

Estoy LLORANDO con este momento #MCCelebrity https://t.co/nDJ8VrZR83 — C R I S (@crisemege) November 4, 2020

Joder este #MCCelebrity es un festival de amor. Que dolor la eliminación de Juanjo — Gabriela (@Gottara) November 4, 2020

juanjo el que peor lo ha hecho, pero prefiero q se vaya otra persona antes q el la vd #MCCelebrity — 𝙘𝙚𝙡𝙞𝙖 (@coboxhugoo) November 3, 2020

Así ha sido la última prueba

Tras la prueba de exteriores ha llegado el momento de enfrentarse al último cocinado que ha tenido puro sabor otoñal. En concreto, sabor a esa cocina de caza tan propia de esta época del año. La ganadora de MasterChef 8, Ana Iglesias, ha vuelto a las cocinas que tantas alegrías le han dado, esta vez en calidad de 'maestra', para explicar a los concursantes los detalles de elaboración de su receta de pichón.

Así, los delantales negros han replicado este plato de la mejor forma posible. Unos con mayor o menor acierto. En el caso de Juanjo Ballesta, lo cierto es que su prueba ha estado marcada por la negatividad desde el principio. "No escuchas", le decía Pepe Rodríguez (52) minutos antes de la cata final. "Estoy en bucle, lo voy a hacer todo mal", se quejaba. "Cuando tú quieras me voy", le rebatía, contestón, a Samantha Vallejo-Nágera (51). Y se fue.

