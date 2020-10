Laura Sánchez, nueva expulsada de 'MasterChef Celebrity': el postre que destrozó su concurso

Laura Sánchez (39 años) se ha convertido en la nueva expulsada de MasterChef Celebrity este martes. La exmodelo y actriz no ha convencido al jurado con el postre que ha presentado en la última prueba del programa. Laura ha realizado su Dinaia osmotizada y las críticas no han podido ser más demoledoras. "Está insípido", "poco trabajo", "es un plato de piña sin más", "este plato no está dulce", "falta alegría por todos lados", "a tu elaboración le ha faltado trabajo por todas partes. Sin sabor a mango porque está muy gelificado y la piña sin ese picor... es la nada". El postre ha sido muy estético, pero insípido para los tres miembros del jurado.

Sánchez ha colgado su mandil y se ha despedido de sus compañeros, no sin antes hacer su balance del programa: "Pensaba este momento mucho más dramático de lo que esperaba... y estoy dando las gracias. Mi valoración ha sido corta, necesitaba más semanas y aprender más". Se ha tratado de un agridulce broche de oro de este sexto programa, complicado y difícil para los compañeros de Laura, que apenas si han podido contener las lágrimas de emoción.

Fotografía oficial de Laura Sánchez en 'MasterChef Celébrity'. TVE

La tercera prueba después de exteriores consistía en preparar diferentes platos dulces sin utilizar, eso sí, ni azúcar ni edulcorantes. Los concursantes han tenido que valerse únicamente de frutas para conseguir el característico sabor de los postres. Para el desafío, los aspirantes a chef han contado con la supervisión de Andy, duelista de MasterChef 8 y uno de los aspirantes que más se ha distinguido en la cocina de vanguardia y los postres.

Laura Sánchez en la puta calle y la Arteta o Flo siguen en el programa? HIJOS DE PUTA JUECES ,os lo digo, SÍ#MCCelebrity pic.twitter.com/UQgGr5HGsm — Anto 🧡 (@antoseevi86) October 28, 2020

#MCCelebrity como te voy a extrañar @lasanchez el programa no será lo mismo sin ti...si va la chispa de la edición... Gracias por hacerme reír tanto — HEXACAMPEONA🏆🏆🏆🏆🏆🏆🇦🇹❤😎😏 (@AndaluzaLaura) October 28, 2020

#MCCelebrity me ha dado mucha pena que se vaya Laura 😢 — † maria † (@ma_esfe) October 28, 2020

La expulsión de Laura Sánchez me ha dado mucha pena. Una muy buena concursante, trabajadora y generosa. Siempre con una sonrisa en la boca y una actitud maravillosa #MCCelebrity — wanderlust (@andrigm) October 28, 2020

Josie y su gran sacrificio

Pero el jurista no ha sido el único apoyo con el que han contado los aspirantes en la prueba, pues la tercera clasificada de MasterChef Celebrity 4, Vicky Martín Berrocal (47), también los ha visitado. Esta prueba, entre otras dificultades, ha contado con el hecho de que el jurado le ha dado dos opciones a Josie (40), el mejor aspirante en la prueba por equipos, y que contaba ya con el delantal blanco: cocinar con los delantales negros y jugarse su continuidad en el programa o salvarse pero enviar a todos los delantales blancos a la prueba de eliminación y salvar a los negros. El diseñador de moda se ha decantado por la primera opción, algo que han agradecido profundamente sus compañeros.

Su charla con JALEOS

Contenta, muy emocionada y satisfecha por el trabajo realizado, Laura confesaba a este medio el pasado mes de septiembre las sensaciones y miedos que ha experimentado durante la competencia. Momentos de tensión con ápices de alegría en los que no han faltado 'villanos' y 'odiados' colectivos por parte del grupo. Detalles de los que hablaba la andaluza en una entrevista que concedía a JALEOS.

¿Cómo define la aventura que ha vivido en MasterChef Celebrity?

Lo podría definir cómo lo peor y lo mejor que he hecho en mi vida. Lo peor porque ha sido llegar al límite, no por los horarios o por la dificultad del cocinado, sino por no poder desconectar en ningún momento durante el tiempo que duró el programa. Salíamos del plató, hacíamos exteriores, y al llegar a casa no podía poder ver una serie o charlar con mi marido o mi hija. No, todo el día me lo pasaba estudiando recetas y soñándome con cocina, así he estado poco más de un mes, ha sido una obsesión muy grande.

¿Y lo mejor?

Lo mejor porque he descubierto cosas de mí que no sabía, algunas que me han gustado y otras que no. He descubierto a personas que casi con 40 años que tengo me han sorprendido para bien, y eso me parece increíble. Además, he generado un amor por la cocina que no tenía antes.

¿Con quién ha tenido más y menos química durante la edición?

Pues mira, realmente me he llevado bien con todos. Creo que soy una persona que hasta que no me demuestren lo contrario a mí me cae bien todo el mundo. Pero es cierto que he descubierto a personas que me llevo en mi vida. A La Terremoto de Alcorcón, que no la conocía, desde que nos cruzamos la primera mirada hubo química. Florentino (47) ha sido mi amor, no lo puedo describir de otra manera. Es verdad que Lucía (63) me ha cuidado mucho. Con Nico (32) también. A Juan José Ballesta (32) le he reñido mucho... es que con cada uno he ejercido un rol diferente. Con uno he hecho de madre, con otro de hija, de hermana... Pero sí que tengo que aclarar públicamente que el espectador va a ver que hay un odiado oficial en el grupo. Es un poco en broma, pero sí, es el odiado oficial desde el primer programa.

