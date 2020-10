Quién es Noelia Velasco, la novia de Gonzalo Miró que recibió una dedicatoria en 'MasterChef Celebrity'

Gonzalo Miró (39 años) fue uno de los protagonistas de la última emisión de MasterChef Celebrity. El comentarista deportivo ganó el pin de la inmunidad tras haber presentado el mejor plato en una prueba disputada contra Ainhoa Arteta (56) e Iván Mariñas (38), finalista de MasterChef 8. "Me gusta como queda. Lo voy a cuidar. Da gusto. Ojalá tenga que tardar en utilizarlo", comentó entre risas después de recibirlo de manos de Pepe Rodríguez (52), quien le dio otra importante noticia al madrileño.

Más allá de haber obtenido el pin de la inmunidad, el hijo de Pilar Miró ganó 4.000 euros que destinó a la ONG Cris contra el cáncer. En concreto, al proyecto Mateo que, según explicó, investiga una enfermedad muy extraña y que suele necesitar mucho dinero.

Ambos reconocimientos fueron motivos de celebración para Gonzalo Miró, quien aprovechó el momento para dedicarle unas palabras a su novia. "Estoy deseando compartirlo con mi chica, porque ella es la que más ha sufrido la inexperiencia que yo tengo en los fogones. Yo creo que se va a alegrar, incluso más que yo", dijo el comentarista deportivo mientras le brillaban los ojos. Pero ¿quién es la pareja del concursante de MasterChef Celebrity?

Y al ganador del pin de la inmunidad ha sido el gran Gonzalo Miró. Además, dona sus 4000€ a https://t.co/wtCCeaojxG #MCCelebrity pic.twitter.com/d8e1Qp4MuY — MasterChef (@MasterChef_es) October 20, 2020

Se trata de Noelia Velasco, una joven modelo y azafata originaria de Talavera de la Reina, Toledo, que lleva dos años de relación con el presentador. Los rumores de su idílico romance surgieron a finales de 2018, cuando se les vio juntos por primera vez en el estadio Wanda Metropolitano mientras disfrutaban de un partido de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund. De entonces, Gonzalo Miró y su novia han sido fotografiados en otras ocasiones. Una de ellas, en mayo de 2019, durante el Longines Global Champions Tour. Visiblemente felices e intercambiando miradas de complicidad, paseaban cogidos de la mano por las instalaciones del Club de Campo Villa de Madrid.

Pero más allá de estos eventos y de unas vacaciones en Ibiza en verano del año pasado, es muy poco lo que se conoce de su relación. Aunque no esconden su idilio, Noelia Velasco apenas aparece en una foto del perfil de Instagram de Gonzalo Miró. En la publicación, que data del 26 de septiembre de 2019, la pareja posaba junto a reconocidas personalidades como Loles León (70) y Boris Izaguirre (55). "Cenita rica ante La rendición de Breda", escribía entonces el presentador.

Por su parte, la modelo mantiene su cuenta privada. No obstante, hay algunos detalles que desvelan su personalidad. Noelia Velasco se describe como "una talaverana más descubriendo mundo" y hace mención a sus mascotas al referirse como la "mamá de Luke y Leia". Además de Gonzalo Miró, entre sus seguidores figuran Pablo Nieto (40) y Marc Márquez (27), dos grandes figuras del motociclismo de nuestro país. Y es que, hace muchos años tuvo una relación con Álvaro Bautista (35), piloto de motociclismo y también originario de Talavera de la Reina.

"Me encanta el motociclismo. Hace muchos años que estoy vinculada al mundo de las dos ruedas y lo llevo por las venas. El ruido, el olor en los circuitos, el ambiente… Mi adrenalina. No podría explicar bien lo que se siente al estar al lado de un piloto en parrilla; soy muy afortunada", escribía en 2014 en la web de la agencia First Group Staff. En cuanto a sus trabajos, el más conocido fue cuando ejerció de azafata de Repsol en un campeonato de Moto GP.

Gonzalo Miró y Noelia Velasco, en Ibiza. Gtres

Malú y otras relaciones

Antes de salir con Noelia Velasco, Gonzalo Miró protagonizó sonadas relaciones. Sin embargo, la más mediática fue la que mantuvo con Malú (38) entre 2015 y 2018. Aunque fue un largo noviazgo, en la expareja reinó el hermetismo. Nunca posaron juntos y apenas fueron fotografiados.

Pero la cantante no ha sido su única novia conocida ante los medios. La actriz Natalia Verbeke (45), la presentadora Marta Torné (42), Eugenia Martínez de Irujo (51) y la cantante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero (44), completan la lista de relaciones de Gonzalo Miró.

