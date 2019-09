Natalia Verbeke: "He sido madre y he querido disfrutar de mi hija"

En uno de los mejores momentos de su vida tras convertirse en mamá por primera vez junto a su pareja Marcos Poggi (32 años), Natalia Verbeke (44) solo tiene bonitas palabras para la maternidad. La actriz ha asegurado que su hija, Chiara, es lo mejor que le ha pasado. Centrada durante estos meses en el teatro para poder estar más cerca de su hija, la actriz presentó en el FesTVal de Vitoria su nueva serie de televisión para Atresmedia, El Nudo.

¿Cómo ha sido la experiencia de la serie?

Pues la verdad es que está siendo un rodaje (no hemos terminado todavía) maravilloso. Muy divertido, lo estamos pasando genial y la serie es muy interesante porque tiene ese punto de thriller, a la vez hay una relación amorosa que pega bastante y hay humor. Un poco de todo.

¿Ha estado apartada del trabajo?

No he parado de trabajar, lo que pasa es que he estado haciendo teatro, he sido madre y he querido disfrutar de mi hija.

¿Por qué aceptó este?

Lo he sido siempre, más que selectiva... Es que tengo que hacer aquello en lo que creo. Si un proyecto no me enamora, no lo hago. He hecho teatro porque la niña al estar en casa y no tener que ir a guardería he podido disfrutarla muchísimo. Ahora que ha empezado la guardería, puedo hacer tele.

¿Con qué se queda: teatro, cine o tele?

Decido por el papel, la calidad del papel y por hacer algo que me suponga un reto y que me emocione y me guste.

¿Algún secreto confesable?

Miles, hoy me he comido un cocido maravilloso pero ha sido una delicia, me he enterado que está en Madrid el restaurante, iré a visitarlo allí también.

Se han grabado muchas escenas de sexo, ¿algún pudor?

No, tengo la suerte de tener un equipo maravilloso detrás y un director fantástico con el que me ha tocado hacerlas y bueno, es trabajo, no es una porno, somos actores.

¿Cómo ha sido este verano? ¿Especial?

No he tenido verano, hemos estado con la serie, terminamos en octubre.

¿Cuándo tendrá vacaciones?

En octubre. No te lo diré pero me iré.

¿Con su pareja todo bien?

Todo perfecto.

¿Qué tal la niña?

Genial, muy bien, muy, muy bien.

¿Qué tal la maternidad?

Preciosa, muy bien.

¿Qué es lo que más la ha marcado?

Todo. Es otro mundo, estoy aprendiendo muchísimo y disfrutándolo.

¿Se animaría a por más?

Sí, claro que sí, de momento no porque no tengo tiempo pero sí, por qué no.

¿Marcos también estaría dispuesto?

Sí, claro que sí.

Está viviendo tu mejor momento personal y profesional.

Absolutamente, estoy feliz.

