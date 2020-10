La profesora Sandra Gago: asistimos a su curso de Wedding Planner y esto es lo que aprendimos sobre ella

Sandra Gago, 'nuestra' profesora particular del curso de Wedding Planner.

"¡Te doy la bienvenida a este curso! Pero antes de nada, me presento, soy Sandra Gago (25 años) y desde que una wedding planner consiguió que mi boda fuera de los mejores días de mi vida, quiero conseguir que otras personas vivan lo mismo". Esas son las primeras palabras de la modelo para dar comienzo a sus clases particulares, un proyecto que puso en marcha al ver que la pandemia paralizaría todo este año su labor como organizadora de eventos nupciales. La joven se casó con Feliciano López (39) en septiembre del pasado año, una semana después de su boda se apuntó a un curso de Wedding Planner y un mes después de acabarlo fue fichada por una de las agencias de eventos nupciales más importantes del país.

Su historia sirve como ejemplo de éxito y por eso ha querido divulgar su conocimiento y experiencia en un curso que imparte en Condé Nast College. "En este curso te enseñaré todo lo que necesitas saber para organizar la boda perfecta. Te contaré mi trayectoria profesional y cómo entré en este precioso mundo con un poco más de profundidad, pero, sobre todo, iré paso a paso analizando todo lo que el wedding planner debe tener en cuenta", expresa la propia Gago como resumen de su formación.

El curso cuesta 9,90 euros y es una breve iniciación al mundo de la organización de bodas que solo dura 25 minutos y consta de cuatro apartados principales: Introducción; que se separa entre los puntos 'Quién soy' e 'Inspiración y referentes'; Antes de empezar, sección en la que se expone la presentación del curso y la definición de qué es una wedding planner; Paso a paso para ser wedding planner, donde tienen lugar los asuntos más relevantes del contenido como son la primera reunión con los novios, la ceremonia, la celebración, fotografía y vídeo, y la parte que implica a los invitados; y para concluir, el Proyecto final, que debe ser expuesto en la plataforma y será revisado por la mismísima Sandra Gago.

Sandra Gago, en la imagen oficial del curso de Wedding Planner en Conde Nast College.

El programa del curso comienza con una presentación personal de la profesora: "Primero os voy a contar un poquito sobre mí. Empecé estudiando Periodismo con 17 años, y la verdad es que con esa edad no tenía claro aún a lo que quería dedicarme el resto de mi vida y al final Periodismo es una carrera que no te cierra puertas. También desde muy joven empecé en el mundo de la moda como modelo con 15 o 16 años y pasó de ser un hobbie a convertirse en una profesión".

Son 185 alumnas las que han participado en este curso, todas con las mismas inquietudes que tenía Sandra Gago cuando se inició en el mundo nupcial, aventura que le llegó, además, de forma inesperada: "Este mundo del evento, de las bodas, del wedding planner lo descubrí hace dos o tres años, a raíz o gracias a una relación personal con una mujer que conocí en un viaje. Pude descubrir este mundo gracias a que viví con ella su rutina de trabajo, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención y decidí lanzarme. Ella organizó uno de los días más bonitos de mi vida, es una persona que se lleva dedicando al mundo del evento toda la vida y decidió especializarse en el mundo boda. Tuve la suerte de coincidir con ella en muchísimos viajes, de convivir con ella y experimentar esa rutina que tenía ella día a día en su trabajo. Yo en ese momento andaba muy perdida, porque aún estaba estudiando Periodismo y no sabía muy bien a qué quería dedicarme, y ella me abrió las puertas de este mundo y ahí empezó todo", desvela en el inicio de sus clases.

Pero su parte más desconocida no solo ha quedado a la vista en este curso por lo que dicen sus palabras sino también por lo que hace. Sus gestos, la manera de comunicarse ante sus alumnos y la forma en la que lleva a cabo el temario dicen mucho del tipo de persona que es. JALEOS, testigo directo de la nueva faceta como profesora de Sandra, ha podido comprobar varios detalles durante el curso que hablan de la personalidad de la modelo.

Timidez, saber estar y dicción perfecta

La modelo se muestra ante la cámara con cierta timidez. No para de alargar los brazos hacia sus piernas, de frotarse las manos y de colocarse el pelo mientras explica la materia. No obstante, en ningún momento duda, se explica con facilidad y con mucha elegancia.

Sorprende la fluidez de su habla y la dulce voz con la que se dirige a los que están al otro lado de la pantalla. Su dicción es exquisita y se expresa con claridad, sin tecnicismos pero demostrando un amplio conocimiento en el mundo de la planificación de bodas.

Feliciano, presente en 3 fotos

La faceta visual es una de las más importantes en este curso, pues es como se muestran los ejemplos llevados a la práctica de toda la teoría que comenta Gago a lo largo de los minutos. La joven ha cedido fotografías de su propia boda para ser expuestas en esta formación de wedding planner y se pueden identificar imágenes de su vestido de novia, de la decoración del gran jardín marbellí en el que se casó o de las luces que inundaron su noche de celebración nupcial. También muestra fotos de su álbum de boda en las que posa sola, pero destacan tres en las que aparece con Feliciano.

Sandra Gago y Feliciano López, en el día de su boda. RRSS

Sin embargo, la mayor parte de las exposiciones las presenta con fotografías de archivo en las que aparecen parejas desconocidas o modelos que emulan bodas de ensueño.

Mensajes directos

Todos los alumnos del curso pueden contactar con la profesora Gago desde su portal interno de Condé Nast College. En el caso de tener dudas sobre algún aspecto de la materia, para ampliar conocimientos o incluso para pedir ejemplos prácticos sobre lo estudiado existe un apartado de mensajería directa con la modelo y wedding planner.

Sandra acaba de celebrar su primera aniversario de boda con Feliciano López. RRSS

El sistema le advierte de la entrada de un mensaje a su buzón del curso y Sandra responde cuando le es posible hacerlo. Este detalle revela la atención y el mimo que le pone a su improvisada faceta de profesora y lo que le importa atender bien a sus alumnos para que puedan organizar una boda tan idílica como la suya.

