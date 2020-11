Jorge Fernández cuenta cómo le detectaron la 'enfermedad oculta' que padece

Jorge Fernández (48 años) lleva mucho tiempo informando a sus seguidores sobre su estado de salud a través de las redes sociales. El presentador padece una enfermedad complicada de diagnosticar que le viene provocando severas molestias desde hace ya cuatro años, malestar con el que lidia a la vez que atiende a sus compromisos profesionales. El público ha sido testigo del cambio físico que experimentó el que fuera Mister España a consecuencia de este mal, una dolencia a la que ha conseguido poner nombre después de una larga espera.

"Os sigo contando más cosas sobre lo que vamos acumulando y no lo sabemos", comienza diciendo el presentador en su última publicación de Instagram, en la que ha querido explicar cómo se puede detectar el problema que él mismo sufre. "Mis analíticas me salen bien, pero me sigo sintiendo mal. Frase muy común, ¿Verdad? Las intoxicaciones por metales pesados y otras sustancias químicas son consideradas en la actualidad como 'enfermedades ocultas'", añade Fernández, desvelando así a qué se debe su malestar.

Jorge Fernández lleva cuatro años padeciendo intoxicación por metales y químicos. Gtres

Pese a que el conductor de La ruleta de la suerte se ha sometido en los últimos cuatro años a todo tipo de pruebas médicas, los especialistas no conseguían detectar a qué se debía su problema. Una situación complicada para el vasco y que ahora quiere dar a conocer a todos aquellos que puedan estar en su situación. "Los estudios de laboratorio en los que se basa actualmente la medicina tradicional, son los mismos que se utilizaban hace muchísimos años. Es decir, los valores en sangre del tóxico. Pero sin tener en cuenta la adhesión de estas sustancias tóxicas a las paredes celulares. Y aquí es donde está el daño de verdad", revela Jorge Fernández, que informa sobre qué tipo de elementos provoca dicha intoxicación.

"Habéis escuchado muchas veces eso de: 'Este producto tiene niveles de mercurio, plomo, arsénico, níquel, etc. que están fuera de peligro para nuestro organismo'. Lo cierto es que no existe un verdadero rango de tolerabilidad, ya que ningún metal tóxico tiene cabida dentro del metabolismo normal de nuestras células, y lo único que puede hacer es producir daño", añade el que fuera nombrado 'guapo oficial' en el año 1999.

Dado lo difícil que le ha resultado saber qué es lo que sucedía en su organismo, el presentador de Atresmedia no ha escatimado en detalles a la hora de explicar su dolencia, haciendo de este un valioso post para todos aquellos que tengan síntomas similares a los que él experimentó.

"Tened en cuenta que esta acumulación diaria de estos tóxicos es muy nuevo para nuestro organismo. Y nuestras células nunca han tenido la capacidad de abordar esta intoxicación a la que nos vemos sometidos a diario con todo lo que inhalamos, comemos y nos ponemos en nuestra piel. Mercurio del pescado, aluminio del desodorante, plomo de los cosméticos, arsénico de los cereales, teflón y aluminio de las sartenes con las que cocinamos...", especifica el guipuzcoano.

Jorge Fernández pretende que las personas que padezcan su misma enfermedad obtengan un diagnóstico adecuado lo antes posible. Gtres

Dada su experiencia, Fernández recalca la importancia de realizar un adecuado y temprano diagnóstico, algo que puede ahorrar mucho dolor y malestar a todos aquellos que padezcan intoxicación por metales u otras sustancias químicas. "Si os sentís mal después de mil analíticas sin que os encuentren nada, sería bueno realizarse un mineralograma de cabello. Es la única forma de saber con total seguridad si tienes metales. Con analíticas de sangre no sería suficiente ni fiable", añade el popular presentador, que ha conocido los detalles de su enfermedad a través de dicha prueba. Un veredicto médico que le ha sacado de una larga incertidumbre en la que ha estado estancado durante los últimos cuatro años.

