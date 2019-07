Jorge Fernández: "Quiero que la prensa del corazón desaparezca de una puta vez"

Jorge Fernández (46 años) se ha consolidado como la imagen del mediodía en la televisión española gracias a La ruleta de la suerte. 13 años de éxitos profesionales que le han convertido en 'el hombre de la sonrisa eterna'. Pero lo cierto es que este martes, durante la celebración del 25 aniversario de la revista GQ, el presentador ha mostrado su cara más desconocida al dedicar unas duras palabras hacia la prensa del corazón.

"Me molesta mucho que me hagan fotos los paparazzis cuando estoy en Formentera, y es que no me gusta que haya un chico detrás de una roca haciéndome fotos. No me parece un trabajo digno, por mucho que se diga, porque se lucran de ello y yo no estoy en ese rollo", cuenta Fernández a JALEOS.

Lo cierto es que el alicantino nunca se ha prestado a dar detalles sobre su vida privada, y se muestra reacio a las preguntas relacionadas con su vida sentimental y personal: "Claro que tengo problema en normalizar mi priva privada, porque nunca lo he hecho y no quiero. No me gusta nada. A ver si desaparece de una puta vez todo eso del corazón...", afirma un tanto enfadado.

Jorge Fernández y su pareja Nora Arístegui en Formentera. Gtres

Una actitud un tanto sorprendente, ya que para el gran público Jorge Fernández representa la cercanía y espontaneidad con la que de lunes a viernes deleita a los espectadores en La ruleta de la suerte, programa que lleva trece años presentando, y que este año ha obtenido los mejores resultados en espectadores.

El éxito de Jorge no se resume al ámbito profesional, también triunfa en el amor y la familia gracias a dos de sus pilares fundamentales: su hijo Ian (14) y su novia Nora Arístegui. El alicantino está sumido en una relación sentimental desde hace un tiempo, vínculo del que prefiere no hablar en público pero que tiene un pequeño espacio en sus redes sociales.

Junto a ella disfruta del deporte y de las vacaciones, tiempo que comparten conjugando dos de sus pasiones: viajar y hacer ejercicio. Nora ha sido su fiel acompañante en las vacaciones de años anteriores a las Islas Baleares y con ella disfruta como nadie del entretenimiento deportivo.

El presentador se ha alejado de los focos mediáticos y del programa de Antena 3 para centrarse en otro proyecto televisivo, en la misma cadena, que se estrenará entre este mes y el próximo mes de agosto y se llamará El juego de los anillos. Entre grabación y grabación, Jorge disfrutará en unas semanas de las playas y los chiringuitos de Formentera.

Parece que a Jorge Fernández todo le marcha bien y, sin decirlo en los medios, vive uno de los momentos más dulces de su carrera personal y profesional. Ahora, con 46 años, este hombre, licenciado en Educación Física por la Universidad del País Vasco, ha construido una historia que se mantiene gracias a su fuerza televisiva.

