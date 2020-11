Isa, sobre la guerra familiar: "Ellos no han dado la cara por mí, yo tampoco la doy por ellos"

Ha sido el gran momento de la noche, la poderosa baza de La casa fuerte 2 para reflotar su paupérrima audiencia: informar a Isa Pantoja (25 años) de todos los acontecimientos familiares que están pasando fuera del reality. Si bien la semana pasada la hija de Isabel Pantoja (64) sufrió una suerte de ataque de ansiedad en directo al ponerla al tanto de las demoledoras declaraciones de Kiko Rivera (36) sobre su madre, este jueves su reacción tampoco ha dejado indiferente a nadie.

Isa Pantoja ha comenzado la noche feliz, pletórica: "Me encuentro genial aquí, con todos, súper contenta. Genial, genial, genial. No quiero salir, me gusta mucho esta experiencia y estoy disfrutando mucho". Eso sí, reconocía que "aquí tienes tiempo y piensas en las cosas de fuera inevitablemente". En ese momento, le pedía a Jorge Javier Vázquez (50) que la informase de todos los acontecimientos, que prefería saberlo todo a hacerse cábalas.

Isa Pantoja viendo las explicaciones de su pareja en 'El espejo del alma'. Mediaset

Antes de ese momento, el espacio le ha enseñado a Isa las imágenes de su pareja, Asraf Beno, hablando de la familia Pantoja en la sección El espejo del alma. El joven aseguró el pasado martes en esa suerte de terapia que se ha sentido humillado en la familia de Isa y que se posicionaba de pleno con Kiko Rivera en la guerra maternofilial. La respuesta de Isa al respecto no se ha hecho esperar, aunque ha tirado de diplomacia: "No me gustaría estar mal con mi madre porque sé que ahora mismo necesita mi apoyo. Me gusta que se exprese Asraf, pero no quiero que lo de mi familia me afecte aquí, no quiero que la gente vea la telenovela. Quiero que la gente me conozca a mí. Quiero llevar mi concurso en paralelo".

Eso sí, asegura entender a su pareja y sus sentimientos: "Claro que lo entiendo. Lo hablaremos fuera. Yo quiero que la gente me conozca a mí. Creo que Asraf en un pasado no muy lejano sí se ha sentido humillado, pero es mi familia, es mi madre, y me ha dado todo lo que tengo. Por lo tanto tengo que llevar la fiesta en paz". No quiere que las palabras de su pareja "manchen" las relaciones familiares. "Yo he tragado muchas cosas por Isa, pero pido disculpas si he hecho daño fuera", se ha sincerado de nuevo Asraf, para añadir: "No me arrepiento porque lo he hecho de corazón. Vengo a que me conozcan. Llevo mucho guardado y es una posición difícil".

Isa Pantoja y Asraf en 'La casa fuerte 2'. Mediaset

Después de unos minutos, Jorge Javier le ha puesto el vídeo a Isa en el que su hermano habla para Lecturas. A la vuelta, una Isa más entera aunque impactada, ha respondido: "A ver... eh, lo que me contaste -el día del estreno del programa y del ataque de ansiedad- era nada comparado con lo que he visto. No me lo esperaba para nada. Lo que más me ha impactado es cuando ha dicho lo de la viuda de España. Porque es algo nuevo que no lo he escuchado de él".

En ese momento, Isa ha reflexionado: "A mí se me ha criticado mucho y yo no he dicho ni una cuarta parte de lo que ha dicho él, no me voy a posicionar con él ni con mi madre. De estas palabras de Kiko lo que más me duele es que haya gente que aproveche para herir a mi madre. No sé qué decir. Prefiero hablarlo todo ahora y no volver a darle vueltas a la mente en la casa. Me llamo Isa Pantoja, pero aquí en la casa quiero ser Isa. Este tema me da rabia, me molesta".

Isa Pi: "A mí se me ha criticado mucho por hablar cuando tenía problemas con mi madre y yo no he dicho ni una cuarta parte de lo que ha dicho él y a mí me han acribillado" https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte4 pic.twitter.com/pOXNkpjuei — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 12, 2020

Y ha añadido: "Cuestionarla como madre debe dolerle, y más que sea su hijo quien la cuestione. Lo de viuda es un tema que todavía ella sigue recordando a día de hoy. Creo que no lo ha asimilado y muchos días lo recuerda como si hubiera pasado hace dos días". En lo tocante al papel como abuela de Isabel Pantoja, su hija asegura: "Yo sé que con mi hijo está todas las semanas porque yo se lo llevo. No sé nada del caso de mi hermano". E insiste: "Para mí es una putada estar en esta posición. Quiero desvincularme. Lo de mi hermano me parece fuera de lugar, pero nada más".

Sobre Cantora lo tiene claro: "A mí ni me viene ni me va. El otro día con mis apuntes hice un planning y me di cuenta de que yo no aparezco por ningún sitio. Me estoy haciendo un máster en Derecho. No sé nada de Cantora, vosotros sabéis más que yo. Le tengo cariño porque es una finca donde hemos vivido muchos años, y sé que es el legado de Paco, pero ya está".

Sobre el comunicado que ha emitido su madre, la concursante aclara: "No me esperaba menos de mi madre, sabía que algo iba a ser. Es su manera de proteger su honor e intimidad, porque esto da pie a que mucha gente diga cosas de ella. Me parece muy feo que si hable de testamento cuando la persona sigue viva. En ese aspecto, sí me tengo que posicionar con ella. Espero que esto pare". Y termina sentenciando: "Ellos no han dado la cara por mí en muchas ocasiones y yo tampoco la voy a dar por nadie".

[Más información: 'La casa fuerte 2' revoluciona su mecánica ante los bajos datos de audiencia en Telecinco]