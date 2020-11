El top de brillantes es la opción favorita de las 'influencers' para sus looks de fiesta Paula Ordovás y Mery Turiel Instagram

Parecía que estas fechas nunca iban a llegar y, sin embargo, apenas quedan dos hojas del calendario. Y una, además, ya se está medio despegando. Noviembre es el mes de los nervios y de los preparativos para que todo esté perfecto y estudiado en el último mes del año. Seguramente, por tu mente, ya has pensado qué prenda ponerte para este atípico periodo estival. De hecho, muchas influencers ya comparten en sus redes looks elegantes, que siguen la línea de vestimenta clásica de las celebraciones, con ciertas prendas donde la purpurina y las lentejuelas se convierten en un must.

Es cierto que, este año, las fiestas por la situación y por pura sensatez seguramente vayan a estar limitadas en número y espacio, pero eso no te exime de querer estrenar una determinada prenda o decantarte por ese potente tono rojizo de labial. De hecho, algunas influencers parecen tener este mismo pensamiento y, por ello, ya han comenzado a destacar, entre sus publicaciones, el top dorado de brillantes o lentejuelas como la opción perfecta para las próximas semanas. Una prenda que, dada las temperaturas actuales, es perfecta para las celebraciones de interior.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula Ordovás (@paulaordovas) el 5 Nov, 2020 a las 12:40 PST

Paula Ordovás (33 años) posaba con este tipo de prenda satinada hace unos días, con motivo de su cumpleaños. En un potente tono amarillo y con efecto glitter, esta prenda de la firma Nué (237 euros) es un rectángulo, completamente forrado, que tiene dos pequeños y finos tirantes enrollados para una mejor fijación. Se puede combinar, como la influencer, con unos jeans aportándole un toque más informal o con un traje para conseguir un look más glamuroso.

Mery Turiel y Laura Matamoros son algunas de las 'influencers' que se han decantado por esta prenda. Alo Nui

Por otro lado, Laura Matamoros (27), Mery Turiel (25), Aretha Fusté (27), entre otras influencers, se han decantado por esta prenda llamada Golden Spell de talla única que se puede encontrar por 39,90 euros.

A diferencia de la prenda de Ordovás esta prenda tiene forma de corazón en el escote y tiene un leve engache en la parte de la espalda, que permite llevarla al aire. Eso sí, ellas también han optado por combinar este llamativo top con unos cómodos vaqueros. Dejando patente que todas las prendas tienen cierta versatilidad y se pueden renovar. Mientras que Turiel ha optado por la versión más clásica de estos pantalones de tiro alto, la hija de Kiko Matamoros (63 años) se ha decantado por unos jeans en tonalidad blanca, siguiendo la misma gama cromática de la prenda.

Los estilismos de estas influencers son muy dispares entre sí. Mientras que unas prefieren los outfits cómodos y casuales, otras suelen oscilar entre una etiqueta más formal y sofisticada y, sin embargo, todas coinciden en que este estilo de top es una apuesta segura para estas fechas de celebración.

[Más información:Maskk, las mascarillas que triunfan entre los 'influencers': desvelamos la fórmula de su éxito]