Paula Ordovás lanza su primer libro: así es la polifacética carrera de la 'influencer'

Paula Ordovás (35 años), que en los últimos 10 años se ha convertido en uno de los nombres más influyentes de la moda en España, suma un nuevo éxito a su carrera. El pasado 29 de septiembre, la influencer lanzó su libro Come Bonito, Entrena Sexy, con prólogo de la actriz Marta Hazas (42). Un proyecto en el que conjuga dos de sus pasiones: el ejercicio y la buena alimentación. Y es que, más allá de su carrera en la industria del fashion, la empresaria se ha desarrollado en diferentes ámbitos.

Periodista de profesión, Paula Ordovás supo aprovechar su talento y buen gusto para convertirse en una empresaria. Todo empezó en 2009 con el blog My Peeptoes. Una plataforma de moda y lifestyle que se posicionó como una de las más populares de nuestro país. Su éxito fue tal, que la madrileña decidió expandir su marca personal y transformarla en un negocio. Así, creó su propia firma y tienda online, My Peeptoes Shop. Hoy, no solo vende prendas de vestir, sino también elementos de decoración y productos gastronómicos.

Paula Ordovás, con su libro, el día de su presentación. Gtres

Pero este año, sus ganas por reinventarse la llevaron a incursionar en nuevos sectores. Paula Ordovás, apasionada por el fitness, y Miguel Ángel Peinado, personal trainer y compañero de deporte de la influencer, crearon Better Naked. Un proyecto con el que buscan comparitr workouts completos y dinámicos para hacer desde casa. Además, ofrecen planes nutricionales personalizados y online, de la mano de una nutricionista.

Tres meses atrás, cuando se acababa de decretar el estado de alarma en nuestro país, Paula Ordovás ya comenzaba a compartir sus rutinas de entrenamiento en un perfil de Instagram que llamó Eat pretty baby. Allí también decidió publicar sus recetas saludables e incluso, algunos de sus logros a nivel deportivo, como la maratón de Nueva York. Esta cuenta, además, le sirvió como aperitivo para meses después, lanzar su más reciente logro: un libro con el que pretende demostrar que la nutrición y el ejercicio son "una filosofía de vida y amor propio".

"Durante el confinamiento me reinventé e hice cosas para las que antes no tenía tiempo. Lance una plataforma de entrenamientos -Better Naked club-, pero también decidí escribir un libro: Come Bonito, Entrena Sexy", escribió Paula Ordovás en una publicación compartida en Eat pretty baby. La influencer confesó que en un principio este libro se lanzaría en febrero de 2021, pero decidió "trabajar duro para que viese la luz lo antes posible". Según ha explicado en los últimos días, este proyecto va más allá de ser un texto de recetas, trucos de nutrición y rutinas de entrenamiento. "Es una guía para quererte, cambiando hábitos para siempre. Porque si yo pude, tú también podrás", comenta la madrileña.

A día de hoy, Come Bonito, Entrena Sexy, se encuentra disponible de forma online y en las principales librerías de España. No solo lo tienen en sus manos los seguidores de la influencer, sino también algunas de las personalidades más reconocidas de nuestro país. Entre ellas, Paula Echevarría (43) y Vicky Martín Berrocal (47), quienes se han mostrado agradecidas tras recibir el texto.

Paula Ordovás compagina todos estos trabajos y perfiles con su cuenta personal de Instagram, red social en la que suma más de 530.00 seguidores y donde comparte, en general, su gusto por el buen vestir y su lado más personal. En sus publicaciones, además de sus apuesta estilísticas, muestra su idílica relación con su marido, sus viajes y algunos de sus momentos más íntimos. Ahora, en sus stories, también ha comenzado a añadir las novedades de su más reciente logro, Como Bonito, Entrena Sexy.

