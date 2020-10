¿Han roto Fani y Christofer? Ella desvela en qué punto está su relación

Los últimos días no han sido fáciles para Fani Carbajo (36 años) y Christofer Guzmán (29). El pasado sábado vivieron en el plató de Sábado Deluxe unas de las noches más complicadas de su relación. Y es que, además de reencontrarse con Rubén (32) -con el que la madrileña fue infiel a su pareja en La isla de las tentaciones- se sometieron a un polígrafo que generó ciertas dudas acerca de su romance. Se descubrió cómo, entre otras cosas, Fani consideraba a Rubén mejor amante que su futuro marido.

Muy afectada, la concursante de realities ha desvelado en qué punto se encuentra en estos momentos su relación con Christofer tras su paso por el mediático polígrafo.

Fani y Christofer, en el 'poli' de 'Sábado Deluxe'. Telecinco

Fani, ¿cómo se encuentra?

Dentro de lo que cabe, bien. Esto es un bache más y vamos a intentar solucionarlo.

¿El problema fue Rubén?

No, el problema venía de antes. Habíamos discutido ya en casa y cuando llegamos al plató estábamos ya enfadados. Rubén no es la tercera persona ni el motivo por el que nos hemos enfadado. No siento nada. Me hace gracia, porque es algo de mi pasado. Eso pasó hace un año.

Entonces finaliza el poli, finaliza Sábado Deluxe, ¿vuelven a casa los dos juntos?

Finaliza el poli y él está rayado y cabreado por cómo le han tratado en el programa, que si la canción de El venao y demás, pero para nada por mí, porque yo creo que en ningún momento le he humillado. Yo me he sentado para responder unas preguntas sin más, ya está. Yo no me he reído de mi novio ni he hablado mal de mi novio. Esa noche viene conmigo a casa, de hecho, está en casa, dormimos juntos, pero evidentemente no tenemos contacto físico ninguno porque la que estoy rayada soy yo.

Dice que necesita tiempo para usted

Estoy mal porque estoy mal y me da pena porque son muchos años y siempre intentas luchar, siempre intentas estar bien, pero las cosas no se pueden forzar.

¿Está cansada de ser siempre la mala de la película y que él quede un poco como de víctima?

Un poco, sí. El Christofer que veis en televisión es Christofer, lo que pasa es que no se le ha conocido tanto como a mí. A mí se me ha visto en todas las facetas. Si he tenido que serle infiel lo he hecho, nunca he mentido, siempre he hablado desde el corazón. Soy buena persona y al final lucho por mi familia y que no les falte de nada.

Christofer y Fani, posando en un photocall. Gtres

¿Hablan en casa? ¿Tienen su espacio?

Bueno sí, ahora estamos mal, pero hablamos, no discutimos. Yo le digo cómo me siento, lo que necesito y que necesito tiempo para pensar en lo que a mí me conviene, porque siempre estoy pensando en él, en que su cara sea buena, que se le vea bien, que no se le vea como el humillado y el pobrecito. Y al final tengo tanta presión que no puedo más. Tengo que pensar en mí. Necesito estar un poco separada, pensar qué necesito, en qué momento estamos, pensar que es lo que quiero para mi futuro y ver un poco más. Necesito ver muchas cosas.

¿Y él que le dice? ¿Lucha también?

Él me dice que no piense porque sabe que el pensar al final tiene más parte mala o negativa que buena y al final acabas tomando una decisión que la otra persona no quiere. Yo también quiero continuar con él, pero para eso tienes que ser cien por cien feliz y estar bien, lo que no puedo hacer es autoengañarme a mí misma.

¿Usted no es ahora cien por cien feliz?

Soy feliz con él, pero hay muchas cosas que me faltan, me fallan y que necesito. Al final he acabado pensando mucho más en su felicidad que en la mía y eso me está pasando factura ahora. Mira cómo estoy de delgada, si parece que vengo de Supervivientes.

¿Y distanciarse un poco y ver si realmente se echan de menos?

Es algo que me he planteado pero que él no quiere tampoco. No estaría mal darnos un tiempo y ver en qué punto estamos y pensar si nos echamos de menos o no nos echamos de menos, porque estamos todo el día juntos, no hacemos vida más allá.

