Fani Carbajo y Christofer cancelan su boda a cinco días de celebrarse: los verdaderos motivos

No se hablaba de otra cosa, la boda entre Fani Carbajo (36 años) y Christofer Guzmán (25) ha ocupado no solo horas y horas de televisión durante los últimos meses sino también ríos de tinta en la prensa del corazón.

Tanto es así, que la propia protagonista de este famoso cuento de hadas tuvo que soportar cómo una tarde en Sálvame, una amiga suya la traicionaba y filtraba las fotografías del vestido de novia que luciría en un día tan especial. Este domingo por la tarde, la concursante de La isla de las tentaciones ha anunciado en Viva la vida que la boda, finalmente se ha cancelado.

Fani Carbajo en 'Viva la vida'.

Rápidamente, los nombres de Fani y Christofer se han convertido en trending topic en las redes sociales. Y es que después de su participación en La casa fuerte, se han podido ver decenas de anécdotas entre los en las que se podía ver el amor que hay entre ambos.

El próximo viernes 28 de agosto sonaba con más fuerza que nunca, ya que los dos aseguraban que se darían el 'sí, quiero' por todo lo alto. Sin embargo este domingo, Fani Carbajo ha confesado lo siguiente: "No va a haber boda" y es que, aunque al principio no ha contado más detalles del por qué, han decidido aplazarla. La también exconcursante de Supervivientes 2020 ha asegurado: "No estoy nada bien", tras tomar la decisión.

Con la voz entrecortada y con la mirada triste, Fani Carbajo ha desvelado los verdaderos motivos de la cancelación de su boda con el hombre de su vida, Christofer. "Llevamos desde el jueves hablándolo con nuestra representante y también entre nosotros. Yo no quiero que nadie se contagie una boda. No iba a ser una boda bonita, hay que mantener la distancia, todos en casa a la una de la madrugada, no podía acercarme a ellos por miedo... Entonces pensé, así no se puede", confiesa Fani.

Fani y Christofer en 'Viva la vida'.

"Tenía todo: el traje, las alianzas... Llevamos muchos días dándole vueltas. Iba a venir a Viva la vida a hablar de los preparativos y de todo, pero al final, he tenido que venir a contar cosas tristes. Los jefes del mirado de Cuatro Vientos se han puesto en contacto con nosotros y nos han dicho que nos entienden, igual que otras parejas han pospuesto su boda. De momento, yo no he puesto ninguna fecha", continuaba relatando la madrileña. "El martes estuve en Alicante haciéndome la última prueba del vestido de novia, el del niño y el de Christofer. Después volé a Ibiza y desde allí vi todas las noticias sobre la covid y es que no puede ser..." , proseguía Carbajo.

Toñi Moreno (47) ha preguntado a Fani Carbajo si es cierto los rumores que dicen que entre ella y su pareja hay crisis. "No es cierto, Toñi, estamos buscando un bebé. E incluso me he comprado una calculadora de ovulación para saber cuándo ovulo y él está muy ilusionado", ha afirmado, contundente.

Fani Carbajo en 'Viva la vida'.

Desde que la pareja anunciara su boda a golpe de exclusiva en la portada de una revista, la sombra del montaje ha sobrevolado sobre Fani y Christofer. Nunca han tenido ningún problema en admitir que tenían la intención de vender el día más feliz de su vida, pero hasta la fecha, jamás han afirmado que se casaran exclusivamente por dinero. "Pierdo más que gano. Ya estaba todo cerrado. El caché y todo lo cierra mi representante, yo no tengo nada que ver ahí. Además, eso que dicen de que venía mucha gente de la tele no es cierto. Solo venían diez invitados famosos", comentaba Carbajo.

