Ferre se enzarza con Christofer en el debate de 'La casa fuerte': "¡Que te calles ciervo!"

Este jueves Sonsoles Ónega (42 años) tuvo que volver a lidiar con los concursantes de la primera edición de La casa fuerte. Cuatro días después de que Yola Berrocal(49)y Leticia Sabater (54) se alzaran con el premio final, los protagonistas de esta primera edición se reencontraron para poner sobre la mesa algunos de los asuntos más polémicos que se han desarrollado en el concurso. Rifirrafes en los que la pareja formada por Christofer (28) y Fani (34) parece haber sobresalido por encima del resto.

Jaime Ferre volvió a sacar a la luz un supuesto comentario que Fani le había dicho durante su participación en Supervivientes 2020. Palabras en las que indicaba que sus sentimientos por Christofer no eran todo lo intensos que deberían ser. "No te apuntes tantos que a ti no te lo dije", gritó la madrileña visiblemente enfadada, que negaba taxativamente que no estuviera enamorada de su pareja.

Debate final de 'La casa fuerte'.

Tras minutos de discusión, Fani reconocía que sí tuvo en su momento alguna que otra duda respecto a su relación, pero que en ningún momento llegó a expresar que no estuviera enamorada, y menos a Ferre. Unas palabras que hicieron reaccionar a Christofer. "¡Falso, que eres un falso!", gritó el participante de La isla de las tentaciones, que intentó explicar, sin éxito alguno, cómo había sido su relación con el de Lepe dentro del concurso.

"Que te calles ya ciervo", esbozó en voz alta Ferre al chileno, comentario que iba referido a la de sobra conocida infidelidad de Fani en el polémico formato que los impulsó a la fama. "¿Tú me vas a hablar a mí de buena relación? No eres ejemplo de nada", recriminaba la joven visiblemente enfadada, y añadía: "Y no vuelvas a llamar a mi novio ciervo, ¿De acuerdo?". Una frase a la que el chico de Super Shore respondió de manera contundente:"¡Pues no lo hagas!".

Christofer y Fani durante su estancia en 'La casa fuerte'.

"Haré lo que me dé la gana en el momento que me dé la gana, ¿te queda claro?", respondió ella muy enfadada y desafiante, un punto de la discusión en el que la presentadora tuvo que tomar medidas para apaciguar el caldeado ambiente. Una pelea dialéctica memorable con la que se cierra el reality que Telecinco ha preparado para esta temporada estival.

