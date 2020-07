Anabel Alonso y Heidi Steinhardt se casan en secreto dos meses después de ser madres

Anabel Alonso (55 años) vuelve a estar de enhorabuena. La actriz y su pareja, la dramaturga argentina Heidi Steinhardt (42), se han casado en secreto este viernes en los juzgados de Madrid, un enlace que se ha producido después de que el pasado 24 de mayo se convirtieran en madres de su primer hijo en común, Ígor, bebé cuya gestación asumió la ahora esposa de la actriz.

La ceremonia se llevó a cabo de la forma más íntima posible, sin la presencia de familiares ni amigos para evitar filtraciones sobre el acontecimiento, tal y como desliza 20Minutos, que recoge declaraciones de la intérprete: "Hemos querido mantenerlo en secreto porque había familia y amigos que ni siquiera se habían enterado del asunto", expresa.

Anabel Alonso y Heidi Steinhardt son pareja desde 2013. RRSS

La feliz noticia se conoce justo dos meses después de que Ígor llegara a las vidas de Anabel y Heidi, una maternidad con la que ambas soñaban desde hace tiempo y por la que han afrontado un laborioso proceso hasta conseguir cumplir su deseo.

La pareja inició su relación en 2013, cuando el teatro cruzaba los caminos de ambas en la obra Lastres, en la que Anabel Alonso se puso a las órdenes de Heidi Steinhardt. Después se embarcaron juntas en otro proyecto teatral, El trompo metálico.

A pesar de su proyección pública, la actriz siempre ha mantenido en un discreto segundo plano los aspectos referentes a su vida privada. De hecho, no fue hasta 2017 cuando habló por primera vez sobre su orientación sexual y su pareja, con quien ya llevaba cuatro años de afianzado noviazgo: "Lo que pasa es que nunca digo si estoy con tal o con cual. Hago mi vida. Pero lo mismo haría si estuviera con un tío, eh", comentaba.

Meses antes de convertirse en madre, la exconcursante de Tu cara me suena y Masterchef Celebrity reflexionaba sobre la maternidad, desvelando que ella y Heidi habían sopesado la opción de adoptar, pero la complejidad del proceso y el largo plazo de la espera que conlleva les habría hecho decantarse por la inseminación artificial.

Abiertamente feminista, Alonso reflexionaba hace unos meses en una entrevista para Diez Minutos sobre la penalización que sufre la mujer al ser madre: "Está muy bien que se luche para que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales, ya que si les repercute en su carrera, les va a repercutir a los dos, no siempre a las mismas. Es la razón por la que hay que seguir luchando", afirmaba.

A pesar de ese aspecto negativo que afecta en lo profesional, la actriz y su mujer se muestran encantadas con su nueva condición de madres, tal y como expresaba Anabel a Europa Press el pasado mes de junio: "Estamos felices, es alucinante. Todo el mundo dice te va a cambiar la vida y que es increíble, pero, claro, hasta que no lo vives no te das cuenta del milagro que es. Además, es un niño tan querido y tan deseado que me paso el rato mirándole, no hago nada más que mirarle".

