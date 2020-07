Fani denunciará a su tía por asegurar que tiene un pasado como 'Pretty Woman'

Fani Carbajo (34) y Christofer (28) están acostumbrados a que su relación se cuestione continuamente desde que saltaron a la fama por La isla de las tentaciones. Una vez terminado su segundo reality juntos, La casa fuerte, en el que protagonizaron fuertes discusiones de pareja, los madrileños siguen defendiendo su amor a capa y espada y aseguran que, además de casarse en menos de un mes, están ya buscando su primer hijo en común.

¿Cómo está siendo la vuelta a la normalidad?

Un poco moviditos, pero bien.

¿La boda sigue en pie?

SÍ claro, el 28 de agosto nos casamos.

Fiama dice que no va a la boda

SÍ, bueno, todavía no he hablado con ella de eso.

Fani con Sandra Barneda en el plató de 'La isla de las tentaciones'. Gtres

¿Va a ser una boda por amor?

¿te respondo? Estoy buscando un bebé. Tú crees que me voy a casar con alguien de quien no estoy enamorada. Ahora parece que tener un hijo en común es hacer un negocio.

¿Cómo le sentó que se cuestionara dentro de la casa?

Que pregunten a los médicos del reality a ver si era mentira lo que estaba pasando. Que ellos se cuestionen sus parejas.

¿Se han puesto manos a la obra con lo del embarazo?

No paramos.

¿Por qué no se creen que iba a esas cenas de clientes por las alarmas?

Ahora como se está diciendo que era Pretty Woman pues sacaron ese vídeo y lo querían montar.

Fani y Christofer preparan su boda para el 28 de agosto

¿Esos comentarios le han llegado a su hijo?

Esto está en manos de quien tiene que estar y se va a tener en cuenta todo lo que se ha dicho.

¿Le tuvo que contar qué significaba esa palabra a su hijo?

Es muy duro, no quiero entrar en el tema del peque.

¿Cree que su tía lo ha dicho por venganza por el vídeo que hizo con su expareja?

Es que no se, cada día me dice una cosa.

¿La verá delante de un juez?

Yo sí.

¿Le ha llamado?

No me ha llamado, ni me va a llamar.

La pareja durante su paso por 'La casa fuerte'. Mediaset

También impacto lo que contó de la noche en el calabozo

Por ella, por eso lo quise detallar y sacarlo yo, porque ella se lo calló. Fue ella pero al estar yo con ella pagué las consecuencias yo. El día del juicio a mi el juez no me sentenció, la sentenció a ella. Tenemos todo para demostrarlo. Si ella dice que no que lleve los papeles.

¿Sabe que Rocío Flores y Barranco ya no son amigos?

No lo sabía, te lo juro que no lo sabía.

¿Entonces dentro de poco el bebé?

Si es niña Valentina y si es niño Mario.

