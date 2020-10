Rocío Flores cumple 24 años y recibe una felicitación pública muy especial

Rocío Flores celebra este martes su 24 cumpleaños. Una fecha especial para la nieta de Rocío Jurado, que en el último año ha dado un giro radical a su vida y se ha convertido en un cotizado personaje del corazón.

La joven daba el salto a la primera línea mediática hace 13 meses para defender a su padre, Antonio David Flores (44), durante su participación en GH VIP. Tras el reality, Rocío aseguraba que daba por finalizada su aventura televisiva, pero poco después se embarcaría en Supervivientes, mostrando a los espectadores su faceta más desconocida y exponiéndose en primera persona a las polémicas que han afectado a su familia en este tiempo.

Rocío Flores se ha convertido en un cotizado personaje del corazón. Gtres

En Honduras, Rocío habló abiertamente sobre la inexistente relación entre ella y su madre, Rocío Carrasco (43), y se mostró dispuesta a un acercamiento, implorando ante las cámaras poder tener una conversación con su progenitora, que hasta el momento nunca se ha pronunciado sobre su ausencia en la vida de sus dos hijos.

Sin embargo, Rocío Flores cumple 24 años alejada de nuevo de los medios, rodeada de su familia más cercana y feliz con su pareja, Manuel Bedmar (24), con quien lleva cuatro años de relación. La pareja se acaba de mudar a un lujoso piso en Málaga y, tal y como ha confesado la propia nieta de Rocío Jurado, no descarta tener su primer hijo pronto.

Tan unida como siempre a su padre, Antonio David Flores, y a la mujer de éste, Olga Moreno, Rocío no ha dudado en romper recientemente su silencio mediático para defender su relación y criticar a los que cuestionan la fidelidad del colaborador. "No estoy dispuesta a que hagan daño a mi familia. Tener que estar escuchando que tienen un matrimonio de conveniencia. No todo vale por dinero, basta ya de intentar romper a una familia", lamentaba entre lágrimas a las puertas de la casa de su padre.

Quien también ha sido un gran apoyo para la joven durante este tiempo es su tía, Gloria Camila Ortega (24), a quien Rocío ha estado muy unida desde pequeña por sus edades similares. Su felicitación será, sin duda, una de las más especiales que reciba la joven en este 13 de octubre.

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano no ha dudado en mandar públicamente un mensaje de cariño a su sobrina por su cumpleaños. "Espero que en este año después de Supervivientes, que es un antes y un después, siga siendo como es. Que muchísimas felicidades y que la quiero, de todas formas ella ya lo sabe", ha declarado ante los medios que la esperaban en plena calle.

Rocío Flores cumple 24 años

A este mensaje se sumará, probablemente, una felicitación a través de las redes sociales, de las que ambas son usuarias muy activas. Este gesto por parte de Gloria Camila es mucho más esperado este año, pues pondría el punto final a los rumores de distanciamiento entre ambas jóvenes.

[Más información: Gloria Camila y Alejandra Rubio, en guerra por Rocío Flores: la polémica frase que las enfrenta]