Duro golpe para Ana Rosa en plenas vacaciones: muere el marido de su estilista

Telecinco está viviendo este jueves 20 de agosto uno de sus días más extraños y difíciles. A la reestructuración de su plantilla a marchas forzadas debido al positivo en Covid de uno de sus colaboradores habituales de los programas de la cadena ahora se suma una triste noticia que ha supuesto un durísimo golpe para todo el equipo de la productora Unicorn.

Mamen Marqueño, la estilista personal de Ana Rosa Quintana (64 años), acaba de sufrir el fallecimiento de su marido. Así lo ha confirmado la periodista y presentadora Patricia Pardo (36), que este jueves no solo se ponía al frente de El programa de verano como es habitual en sustitución a Ana Rosa sino que además también presentaba Ya es mediodía mientras Marc Calderó y Verónica Duranto se sometían a las pruebas de coronavirus.

"Me toca ponerme seria, porque llevamos una mañana muy intensa y muy extraña para todos, especialmente para las personas que queremos y que adoramos a nuestra compañera Mamen Marqueño", han sido las palabras con las que la presentadora ha comenzado informando de la noticia. Y continuaba: "De verdad, Mamen, no sabes todo lo que te queremos todo el equipo de Unicornio (la productora del espacio). Sabes que eres una amiga especial para muchos de nosotros, casi una hermana, y no te imaginas toda la fuerza y todo el apoyo que tienes de todo este equipo. Eres una gran persona, y a partir de ahora vas a ser una gran mujer. Te queremos, te mando un beso enorme, compañera".

Mamen Marqueño lleva ya más de 15 años trabajando mano a mano con Ana Rosa Quintana. La presentadora estrella de Mediaset es un referente de moda, una amante de los zapatos y gran parte de todas estas pasiones tiene como responsable a Marqueño. En declaraciones para la revista Semana, la estilista comentó lo siguiente: "Llevo con ella desde que se vino de Antena 3, hace ya 15 años. Ella está muy informada de las tendencias, pero básicamente sus looks se organizan en función del contenido del programa. No nos regimos por la moda, sino por las entrevistas que va a tener. Si ese día va un político vestimos a Ana Rosa con colores sobrios, no llamativos, un traje de chaqueta, etc. Su secretaria me cuenta los temas que va a tener y ahí decidimos sus outfits para la semana siguiente".

