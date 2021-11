Patricia Cerezo, exmujer de Ramón García, recuerda a su exsuegra: "Hemos tenido una relación de madre e hija"

Este pasado miércoles 3 de noviembre perdió la vida María Luisa Hernando López, la madre de Ramón García (59 años), a los 88 años de edad. La triste noticia se confirmó en el programa diario que presenta Ramón en Castilla-La Mancha, En compañía. Ante la notable ausencia del presentador en el espacio, su compañera y copresentadora explicó a la audiencia la poderosa razón por la que el mítico Ramontxu se trasladó de forma urgente a su tierra natal, Bilbao.

Horas después, Patricia Cerezo (49), la exmujer de Ramón, le ha dedicado unas emotivas palabras en sus redes sociales a la que fue su suegra, un pequeño y merecido homenaje en forma de post a la madre y también a la abuela de sus nietas: "Querida María Luisa, desde aquí quiero rendirte mi pequeño homenaje en agradecimiento a todo el cariño y amor que me has dado siempre. Como me decías el otro día: 'nena, para mí siempre serás mi hija, yo te quiero mucho'. Cada vez que hablábamos me lo decías. Y sabes que era mutuo. Siempre hemos tenido una relación más de madre e hija por encima de las circunstancias y así seguirá siendo".

Una fotografía que acompaña a la publicación de Patricia Cerezo. Redes Sociales

Y añade: "Has sido todo un ejemplo de mujer, adelantada a tus tiempos, emprendedora, empresaria, matrona, trabajadora incansable, valiente, siempre impecable, con tus labios rojos, amante de los viajes, las joyas y de un buen vino. Qué afortunada de haber tenido la vida que has querido. Querías llegar a los 100, pero has vivido 88 maravillosos años. Eres un ejemplo para tus nietas, que te adoran. Y ahora estarás ahí arriba, feliz con tu querido Ramón y con mi padre… ¡¡vaya tres!! Hasta siempre querida María Luisa. Te quiero". Cabe recordar que el progenitor de Ramón García falleció hace dos años, en 2019. Entonces, la encargada de dar la noticia fue también su hoy exmujer. "He tenido la suerte en esta vida de tener al mejor suegro del mundo. Desde el primer día que me conoció, hace más de 25 años, me ha tratado y querido como a una hija", comenzó el emotivo texto Cerezo, quien también perdió por entonces a su padre.

Esta no fue la única pérdida a la que ha tenido que hacer frente el conductor de Grand Prix. Hace dos años, Ramón rememoró el peor momento de su vida: la muerte de su hijo. "Hay veces que te ocurre una desgracia y te toca hacer un directo, y haces el mejor programa de tu vida. Yo he tenido pérdidas personales, e incluso perdí un hijo haciendo un ensayo de un ¿Qué apostamos?", confesaba en el programa Lazos de Sangre. Su exmujer, Patricia Cerezo, perdió el hijo que esperaba de manera natural. "Hice el programa, mi mujer estaba sentada allí todavía antes de hacerle el legrado y mis padres estaban al lado. Yo hice el programa, y nadie se enteró", confesaba.

Ramón García y su padre en una de sus últimas imágenes juntos.

Lo cierto es que Ramón García cuenta con un currículum personal aciago, marcado por dos grandes dramas. Ramón no suele hablar de tragedias. En muy contadas ocasiones ha contado cómo perder a una hermana y a un hijo marcaron un antes y un después en su vida. El vasco era apenas un adolescente cuando murió su hermana. Una experiencia que lo marcó no solo por el dolor, sino por el ejemplo que le dio su padre. "Siempre me acordaré de mi padre el día que murió mi hermana pequeña", relató en una entrevista.

Y añadía: "Yo tendría 15 ó 16 años y le pregunté a mi padre '¿vamos a abrir este fin de semana?'. Me dijo, 'hijo, nuestros clientes no tienen la culpa de que nosotros hayamos perdido a Eva. Tenemos que abrir el negocio como si no hubiese pasado nada'. Aquel sábado, recuerdo, veía a mi padre roto por dentro de dolor en la puerta del negocio dando la bienvenida a todos los clientes. He perdido un hijo, a mi padre hace un año y poco, a otros seres queridos, y he seguido haciendo mi trabajo, porque es mi obligación. Es duro, porque en este oficio das la cara, especialmente si haces entretenimiento, pero es lo que hay".

Patricia Cerezo y Ramón García, estas pasada navidades.

Fue el pasado mes de julio cuando Patricia Cerezo y Ramón García rompieron su matrimonio tras 24 años de relación y dos hijas en común. Durante décadas formaron una de las parejas más sólidas del panorama televisivo español, y también de las más queridas, pues Ramontxu -como se le conoce en el gremio mediático- es admirado por la audiencia del pasado y del presente. Pero el amor entre el matrimonio llegó a su fin. Su historia de amor se remonta a finales de los 90. Coincidieron en los pasillos de TVE cuando ella era azafata y Ramón era ya un afamado presentador. Desde que cruzaron sus primeras miradas y palabras, supieron que compartirían su futuro juntos.

