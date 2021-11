Muere María Luisa, la madre de Ramón García, a los 88 años

Este miércoles 3 de noviembre de 2021 ha sido un día duro para el presentador Ramón García (59 años): ha fallecido su madre, María Luisa Hernando López, a los 88 años de edad. La noticia se ha conocido en la tarde de este miércoles, y la ha confirmado el programa diario que presenta Ramón en Castilla-La Mancha, En compañía.

Ante la notable ausencia del presentador en el espacio, su compañera y copresentadora ha explicado a la audiencia la poderosa razón por la que el mítico Ramontxu se ha trasladado de forma urgente a su tierra natal, Bilbao. Allí, junto a su familia, Ramón García despedirá a su progenitora en las próximas horas. Cabe recordar que su padre, Ramón García Roncal, falleció hace dos años, en 2019.

De momento, se desconocen las causas de la muerte de la madre del presentador, aunque todo hace indicar que su deceso se ha producido de forma natural. En este punto, conviene subrayar que hace unos meses el presentador fue uno de los grandes ausentes en la comunión de la hija de Enrique Ponce (49) y Paloma Cuevas (49), pretextando entonces que se había trasladado a Bilbao para estar cerca de su madre María Luisa.

Fue en 2019 cuando el comunicador tuvo que despedirse de su padre. Entonces, la encargada de dar la noticia fue su hoy exmujer, Patricia Cerezo (49), a través de su perfil de Instagram. La periodista estaba muy unida al que ha sido su suegro durante 25 años. "He tenido la suerte en esta vida de tener al mejor suegro del mundo. Desde el primer día que me conoció, hace más de 25 años, me ha tratado y querido como a una hija", comenzó el emotivo texto Cerezo, quien también perdió por entonces a su padre.

Esta no fue la única perdida a la que ha tenido que hacer frente el conductor de Grand Prix. También en 2019, Ramón rememoraba el peor momento de su vida: la muerte de su hijo. "Hay veces que te ocurre una desgracia y te toca hacer un directo, y haces el mejor programa de tu vida. Yo he tenido pérdidas personales, e incluso perdí un hijo haciendo un ensayo de un ¿Qué apostamos?", confesaba en el programa Lazos de Sangre.

Lo cierto es que Ramón García cuenta con un currículum personal aciago, marcado por dos grandes dramas. Ramón no suele hablar de tragedias. En muy contadas ocasiones ha contado cómo perder a una hermana y a un hijo marcaron un antes y un después en su vida. El vasco era apenas un adolescente cuando murió su hermana. Una experiencia que lo marcó no solo por el dolor, sino por el ejemplo que le dio su padre. "Siempre me acordaré de mi padre el día que murió mi hermana pequeña", relató en una entrevista.

