7 de 10

Qué duda cabe de que la vida del concursante de 'realities' de la cadena de Mediaset ha cambiado sobradamente desde que pisó terreno español desde Italia. No solo él; también su hermano Luca, que está trabajando en 'Secret Story'. "Exactamente, hace dos años me fui de mi ciudad y me vine para España. Donde no conocía a nadie y nadie me conocía. Empecé con 'GH VIP', donde he encontrado a personas maravillosas, y otras menos, pero todo me ha hecho madurar y crecer. Ahora, después de tantas aventuras y varios programas tengo el mejor regalo: VOSOTROS. Nos vemos esta noche en Telecinco en @sabadodeluxeoficial. Os quiero".