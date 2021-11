De Sandra Barneda a Julia Otero: los famosos arropan a Ana Rosa Quintana tras anunciar su enfermedad

Este martes 2 de noviembre no ha sido un día fácil para la presentadora Ana Rosa Quintana (65 años). Minutos antes de las nueve de la mañana, vestida de blanco impoluto, el color que la acompaña en cada inicio de temporada en AR, entera aunque haciendo ímprobos esfuerzos por no dejarse llevar por la emoción, Quintana ha anunciado que padece cáncer de mama. "Hoy me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama", ha asegurado la mítica presentadora de Mediaset.

Se enfrenta a este revés de salud con fuerza y mucho optimismo, pese a que no esconde que será un "tratamiento complicado". Precisamente por este proceso al que se someterá, Ana Rosa ha abandonado la televisión temporalmente. La emoción de sus compañeros de plató era más que palpable, sobre todo de Joaquín Prat (46) y Patricia Pardo (38).

A los minutos, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo por parte de personalidades del mundo de la televisión, la radio y la política, como Sandra Barneda (46), Julia Otero (62), Isabel Díaz Ayuso (43) o compañeros de profesión como Nacho Abad (51).

La montaña parece muy alta, querida @anarosaq . Lo es pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida. 💪💜 — Julia Otero (@julia_otero) November 2, 2021

Mi querida @anarosaq toda la fuerza!!! Mucho ánimo! ❤ Aquí te esperamos! #anarosaquintana — Sandra Barneda (@SandraBarneda) November 2, 2021

Querida @anarosaq toda la fuerza del mundo. Valiente y luchadora. Te esperamos! — Antonio Rossi (@antoniorossi) November 2, 2021

Fuerte y valiente, No surrender, @anarosaq



Ana Rosa Quintana anuncia que tiene cáncer y se aparta temporalmente de su programa en Telecinco https://t.co/5K1RyAyyNj vía @vertele — Esther Palomera (@estherpalomera) November 2, 2021

Toda la fuerza y el ánimo del mundo para Ana Rosa Quintana, una mujer valiente y una gran luchadora. Por supuesto que te vas a curar, y lo veremos pronto.



Un abrazo fuerte para ti y todos los tuyos, @anarosaq ❤️ pic.twitter.com/O0dbDZ9Sec — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) November 2, 2021

