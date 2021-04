Daniel Écija abre la puerta a una posible vuelta de 'Los Serrano'

Noticias relacionadas Daniel Écija trabaja en una serie sobre Bárbara Rey y Ángel Cristo

Historias para no dormir, FísicaFísica o Química, El Internado, Los Hombres de Paco y Los Protegidos son algunas de las series emblemáticas de nuestra televisión que han vuelto (o tienen previsto volver en los próximos meses) a nuestra televisión. Y quién sabe si, en el futuro, también le tocará el turno a otras como Los Serrano.

En una charla con la Cadena SER, Daniel Écija, creador de la misma, ha deseado su regreso. “Ojalá volviéramos”, narra el responsable de otras producciones como La valla y Estoy Vivo. “Sabéis que Telecinco tiene gran propiedad de los derechos de la serie, tienen que ver que es oportuno y el resto de productores... Todos tienen que aunarse y ya veríamos”.

“El gran problema con el que se encuentran las miles de series que se producen y se estrenan es cómo le cuentas al público, en la calle, su estreno o lanzamiento, pues hay demasiados títulos” narra Écija, que cree que tras esta fiebre del revival hay una estrategia de márketing. “Si ya te conoces el producto, estás pendiente de su estreno”.

Para que una de estas series triunfe en su vuelta, la premisa de Daniel Écija es “no decepcionar al recuerdo, a la nostalgia” y que “en algunos casos no se está volviendo con todo el ADN creativo”.

En el caso de Los Serrano, hay que destacar que la serie tuvo un final que dejó muy poco satisfechos a sus seguidores, ya que resultó que toda la serie no habría sido más que un sueño de su protagonista, Diego Serrano, interpretado por Antonio Resines.

En 2017, Belén Rueda fue entrevistada en Mi casa es la tuya, y se habló sobre el polémico final de la serie, y explicó que fue difícil cerrar la trama. “¿Qué haces con una serie después de 140 y tantos capítulos? Yo ya no estaba en el último año, no estaba Fran (Perea), ni Vero (Verónica Sánchez)…” recordaba la actriz, mientras apuntaba que querían cerrar Los Serrano con un reencuentro.

Antonio Resines, que acudió a hacer una visita, añadió: “No será la mejor idea del mundo, pero ¿cómo acabó Los Sopranos, que no sabías muy bien qué pasaba? ¿Y cómo acabó Perdidos? Y si dejas las puertas abiertas, ¿qué haces?”.

¿Y el regreso de 'Periodistas'?

Ahora que la fiebre revival se ha apoderado de la televisión y que las fake news son una amenaza para la democracia, ¿por qué no pensar en un remake o reboot de Periodistas, la ficción también creada por Daniel Écija y protagonizada por José Coronado, Amparo Larrañaga, Álex Ángulo y María Pujalte?

"Recojo el guante. Me encantaría hacerla", contestaba el pasado febrero Écija al ser preguntado por BLUPER por esta cuestión, recordando el germen de la ficción. "Yo era un loco de una serie que se llamó Lou Grant de finales de los 70. También me marcó mucho una película que se llamaba Al filo de la noticia, con Michael Keaton y Glenn Close. Y luego tenía amigos periodistas que trabajaban en diferentes redacciones. Entonces, aquella energía que se tiene en una redacción y, esa curiosidad constante por el conocimiento, me pareció un caldo de cultivo espectacular para contar historias".

No obstante, apuntaba que "habría que hablar con Mediaset España. Ya sabes que nosotros somos copropietarios de esas marcas, aunque en ese caso es Globomedia". De hecho, ése es el mismo problema con el que se encuentra si se lleva adelante un posible remake de Un paso adelante. "Me encuentro en una situación alejada de esa decisión porque mi salida de Globomedia hace que la propiedad intelectual se quede en Globomedia", recuerda Écija, que se desvinculó en 2015 de la productora que fundó junto a Emilio Aragón y José María Irisarri en 1993.