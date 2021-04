Diego Losada desmonta en directo una mentira de Rocío Monasterio sobre RTVE

Durante las últimas semanas se está sometiendo a un permanente hostigamiento a los profesionales de la televisión pública, no sólo desde los principales partidos políticos, sino también desde sindicatos e incluso desde la consejera elegida por el PP, Carmen Sastre.

La última en atacar a RTVE era anoche la candidata de VOX a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, quién durante su entrevista en La noche en 24 horas, con Diego Losada, dijo que su partido no había sido suficientemente representado en la cobertura electoral del programa del día anterior.

Todo empezaba cuando, después de que el presentador le preguntara a la política de extrema derecha si sentían que tenían algo de responsabilidad en lo que pasó en Vallecas, ésta le espetó que tenía que "limitarse a ser entrevistador y no activista político".

"Pero, bueno, ya sabemos cómo es TVE", comentaba. "Dígamelo usted", le pedía entonces Losada. "Ayer mismo estuve viendo este programa y ni reflejaron los actos de VOX. Todos los demás salían.

"No es cierto, señora Monasterio", le aclaraba entonces el presentador, mientras la ultraderechista no le dejaba hablar. "Aquí hay tiempo para hablar, no hay que estar a la gresca. Es una conversación entre usted y yo. Va a tener todo el tiempo para hablar".

"Nuestro equipo va a recuperar la información de ayer de la precampaña que hacemos todos los días y va a ver cómo sí estaba representada VOX. No pasa nada, todo el mundo se equivoca", añadía Losada.

"Bastante menos que todos los demás", seguía insistiendo Monasterio. "Si hacen una acusación, piensen en los profesionales que queremos trabajar con profesionalismo y con rigor", le espetaba el presentador.

Minutos después, Losada daba paso a la pieza del día anterior en la que reflejaba el acto del que hablaba Monasterio y le recordaba que son la quinta fuerza en la Asamblea de Madrid con 12 diputados.

Así se pudo ver que el canal dedicó 32 segundos a Pablos Iglesias y 48 segundos a VOX. "Estaría bien que pusieran nuestras propuestas", insistía Monasterio.

"Después de haberse visto, ¿sigue manteniendo que usted no ha salido en este programa? Si me escucha, le digo los datos. En esos 48 segundos se incorporaba sus declaraciones sobre el Estado de Alarma. Antes de decir cosas que no son ciertas, se informen antes y tengan respeto a los trabajadores de esta casa", zanjaba Losada.