¿Se ha abusado del fantasma de Fer en ‘Física o Química': El Reencuentro'?

Desde hace muchos años sabemos que en la televisión la muerte de un personaje no significa que no pueda seguir apareciendo en ella. Fantasmas y resucitados ha habido en series animadas y de acción real, de corte paranormal o de argumentos más tradicionales. Si hiciésemos una lista en ese sentido podríamos encontrar nombres como Juego de Tronos, Perdidos, Embrujadas, Buffy Cazavampiros, Expediente X, South Park o Los Simpson, por citar algunos ejemplos.

Fijándonos en nuestra televisión nacional, encontramos personajes resucitados o fantasmas en Velvet Colección o Señoras del (h)AMPA, y ahora también en Física o química: el reencuentro, miniserie de dos capítulos de ATRESPlayer Premium en la que Fer (Javier Calvo) ha tenido un gran protagonismo.

¡Atención, este artículo contiene spoilers!

Un regalo para los fans

El punto de partida de Física o química: el reencuentro fue la boda de Yoli (Andrea Duro), la zorra poligonera, que ahora es una empresaria de bien a la que se conoce por su nombre completo, Yolanda.

Un evento de estas características es siempre un buen punto de partida para volver a ver a personajes que dejaron su huella en una serie de televisión. Por ejemplo, Salvados por la campana tuvo dos telefilmes que continuaban las historias de la serie primigenia, y el segundo de ellos fue la boda de los personajes de Zack y Kelly (Mark-Paul Gosselaar y Tiffani-Amber Thiessen), que se dieron el sí quiero en Las Vegas.

El mejor regalo de esa boda no lo llevaba Cabano (Maxi Iglesias) en una cajita, ni ninguno de los compañeros de Yoli en un sombre. El regalo se lo han llevado los propios fans al volver a ver a esos antiguos adolescentes, convertidos ya en hombres y mujeres, viviendo aventuras similares a las que ofrecían en los años en los que estudiaban en el Zurbarán. Siguen siendo infieles, porretas, folloneros, tiernos y alguno, como Gorka (Adam Jezierski), encantadoramente mequetrefes.

Ha sido una delicia saber qué fue de Cova (Leonor Martín) y de Jan (Andrés Cheung), dos de los primeros personajes fijos en abandonar la serie. Y en cierto modo, también fue interesante el regreso de Fer, a pesar de que hubiese muerto en la traca final de la serie.

El fantasma de Fer siempre estuvo ahí

Hay que decir que en el instituto Zurbarán muchos son los alumnos que murieron, o al menos, de los que conocimos. Ya en el primer episodio de la serie se quitaba la vida Rubén, el hermano de Julio (Gonzalo Ramos), y al final de la segunda temporada fallecía en un accidente de quad Isaaac (Karim El-Kerem), el hermano de Paula (Angy Fernández).

En el antepenúltimo episodio los espectadores también veían fallecer a Fer, quien recibía un disparo y se iba de este mundo en manos de David (Adrián Rodríguez), diciéndole que le quiere. Sin embargo, Fer no se iba para siempre, y en el último episodio ya aparecía en forma de fantasma, abrazando a David por detrás, dándonos a entender que que, en cierto modo, se quedaba ahí, entre el cielo y el suelo.

En el último capítulo de la serie ya apareció su fantasma

Cuando se confirmaron los nombres de los actores de Física o química: el reencuentro, a muchos les chocó que estuviese Javier Calvo. ¿Fer estaba vivo de alguna manera extraña? ¿Aparecería dentro de un sueño, quizá? El pasado 27 de diciembre salimos de dudas y comprobamos que Fer seguía aquí como fantasma, con la particular regla de que solo lo puede ver la persona que de verdad desee verle.

Que hubiese regresado del más allá Isaac, por ejemplo, para la boda de Yoli, no habría tenido ningún sentido. Pero que lo haga Fer sí. En vida fue su mejor amigo, su novio incluso, está claro que no podía perderse el evento. Tenía que volver en una fecha tan marcada para aconsejar a su amiga, que pese a proyectar gran madurez, seguía tan perdida como de joven, sin saber diferenciar lo que quiere de lo que le conviene.

¿Tiene Fer demasiado protagonismo?

En algunos momentos puede parecer que se ha abusado de su personaje, que sale demasiado en este evento de dos episodios, y sobre todo, teniendo en cuenta que está muerto. Y es verdad que Fer está muy presente delante de la cámara y también cuando no está en plano, con Yoli preguntando a todos por su wedding planer Nando, al que nadie parece conocer (salvo David).

Fer es un fantasma al estilo de 'Cuento de Navidad' y te habla del presente, el pasado y el futuro

Sin embargo, la historia, tal y como está planteada, necesita de Fer para avanzar. No es un mero elemento nostálgico, como lo pueda ser en cierto modo el personaje de Jan, del que poco o nada nuevo sabemos en tantos años.

Es Fer quien da consejos a Yoli para que no haga la locura de casarse con un hombre al que no ama, es quien le recuerda la poligonera que un día fue, y que sigue dentro de ella aunque ahora vaya de señora bien. Como en Cuento de Navidad, es un fantasma que te ayuda a ver tu pasado y tu presente desde otra perspectiva para que no tengas un futuro aciago. Sin duda, Física o química: el reencuentro necesitaba a Fer. Y lo ha traído de vuelta con cierto sentido, de una forma tan excesiva que hasta ha quedado natural, y evitando recursos chuscos. ¿Se imaginan si la muerte de su personaje hubiese sido un mal sueño del pasado, al estilo de Los Serrano?