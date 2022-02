María Patiño defiende a Antena 3 tras el ataque de Jorge Javier Vázquez

Nuevo rifirrafe entre María Patiño y Jorge Javier Vázquez. Por todos es conocida la gran habilidad que posee el presentador de Sábado Deluxe para sacar de quicio a su compañera. Una situación que se repite de manera muy habitual y que tiene lugar, casi siempre, en las noches de los sábados en los que ambos coinciden en plató. Este 19 de febrero, el de Badalona quiso lanzar una nueva 'pullita' a la periodista en referencia a una mención que realizó en directo. Ataque en tono jocoso que terminó con una contundente respuesta por parte de la gallega.

El plantel de colaboradores del espacio del corazón estuvo tratando el tema más candente de la actualidad corazonera: las fuertes declaraciones de Rocío Carrasco sobre sus familiares y en referencia a su matrimonio, y posterior separación, con Antonio David Flores. Tratando de componer un discurso bien argumentado, Patiño hizo mención de una serie de informaciones que ella misma había revelado en el pasado respecto a la actuación de Amador Mohedano en la sentencia que acabó dictaminando el Tribunal de la Rota para disolver la unión de la hija de la Jurado con el ex guardia civil. Un testimonio ante el cual, Jorge Javier quiso saber un poco más. "¿Eso es una exclusiva?", preguntó el catalán, a lo que Patiño respondió: "La condena la conté en Antena 3 hace muchos años, pero el pasado es tan importante en el presente que paso de Antena 3 a Telecinco para contártelo".

Belén Ro, María Patiño y Jorge Javier Vázquez en el momento del enfrentamiento.

La mención a la cadena de Atresmedia despertó inmediatamente el ingenio de Vázquez, que no dudó en lanzar un dardo a la competencia. "Es que además, Antena 3 en esa época no lo veía nadie", esbozó el presentador de Sálvame. Una afirmación que fue respondida por la también presentadora de Lemon Tea y Socialité. "Sí, si teníamos un montón de audiencia. Todavía no existías tú", respondió con ligereza Patiño, que reivindicaba así su trabajo en el canal rival pese a que actualmente pertenece a Mediaset.

Fue notorio que el desprecio que manifestó Jorge Javier a Antena 3, no sentó nada bien a María Patiño. Y es que pese a que lleva más de una década perteneciendo a la cadena de Paolo Vasile, jamás ha renegado de su paso por la televisión de San Sebastián de los Reyes. Un buen recuerdo que queda reflejado en su contestación a esta sarcástica pulla por parte de su compañero. Para añadir un poco de humor al tenso momento, Belén Ro señaló al presentador que debería estar satisfecho con la entrega de María en el formato nocturno, y es que esta información se la podría haber reservado para alguno de los dos programas que ella misma presenta. "Se lo deberías agradecer porque ha escogido el Deluxe para contarlo", recalcó la colaboradora. Alusiones ante las cuales el de Badalona contestó con su ya conocida e incontrolable carcajada.

