Lucía Pariente vuelve a acusar a ‘Secret Story’ de tongo y Jorge Javier la expulsa del plató

Este jueves 23 de diciembre Mediaset ponía punto y final a Secret Story: La casa de los secretos tras 105 días de convivencia. Y así, Jorge Javier Vázquez presentó una gala marcada por el reencuentro entre familiares y concursantes, y en la que se ajustaron algunas cuentas.

Ahí volvió a dar la nota una vez más Lucía Pariente, la reservista conocida por ser madre de Alba Carrillo, que aseguró que Cristina Porta había hecho trampas dentro de la casa, como utilizar ordenadores, móviles y un bolígrafo, lo que le permitía comunicarse sin que las cámaras captasen sus mensajes.

Jorge Javier Vázquez salió a defender el concurso, y entonces llamó mentirosa a Lucía Pariente, y aprovechó para cargar también contra Alba Carrillo. Calificó a ambas como lo más desagradecido de la televisión. “Estás mintiendo como en tantas otras ocasiones, como mentís tú y tu hija, las dos. Sembráis la duda”, dijo el de Badalona, recordando todas las veces que madre e hija, a lo largo de la competición, han asegurado que hay tongo y favoritismos.

Lucía Pariente reaccionó entonces llamando ‘bravucón’ a Vázquez, que se decidió a cortar el espectáculo expulsando a Lucía Pariente del plató. Ella se disculpó por el adjetivo, pero se mantuvo en sus trece sobre las presuntas trampas de Cristina Porta.

“Estoy hasta el coño de vuestras disculpas, fuera. Si no te vas tú, me voy yo”, dijo el presentador, que a continuación dio paso a un corte publicitario. Al regresar de los anuncios Lucía ya no estaba en plató.

Lucia Pariente se niega a abandonar el plató tras ser abroncada por Jorge Javier en la #SecretFinal



¿Quién lleva la razón?

🔁LUCIA

♥️JORGE#SecretStoryFinalpic.twitter.com/Fl5Yn3LMAj — telemagazine (@telemgzn) December 24, 2021

Consciente de que en situaciones así Alba Carrillo se despacha contra el programa a través de las redes sociales, Vázquez hizo una advertencia a la modelo. “Mucho cuidadito con Twitter, porque estamos hasta las narices, ¿te enteras? Y aquí ya de jueguecitos ninguno, a mí ni me nombres jamás, ¿de acuerdo? Ni utilices juego sucio contra este programa mintiendo y sembrando dudas. ¡Cuidadito! Como diría mi Mila Ximénez, 'yo no amenazo, ejecuto’”, advirtió el comunicador.

Jorge Javier: “Alba Carrillo, cuidado con el twitter porque estamos hasta las narices” #SecretFinal pic.twitter.com/rEmaeczt3z — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 24, 2021

