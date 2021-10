Alba Carrillo abandona enfadada ‘Secret Story’: “Ganará Adara o Luca, esto es ‘GH VIP 8’”

Noticias relacionadas Las cinco razones por las que Alba Carrillo podría convertirse en la nueva Belén Esteban

Las colaboraciones de Alba Carrillo en Secret Story no están siendo precisamente las más tranquilas del mundo. Y es que la modelo piensa que la organización del reality está poniendo las cosas demasiado complicadas a su madre, Lucía Pariente, habitante de La casa de los secretos. “La organización debería ser más humana”, pidió Carrillo este martes en la primera franja de la gala presentada por Carlos Sobera.

Su presencia en este debate fue fugaz, pues en un momento dado Alba salió del plató, enfadada, para no volver. La razón, un desencuentro con su popular enemigo Miguel Frigenti y con Elena Rodríguez, la madre de Adara. “Hemos tenido un pequeño cambio de guion, Alba se ha enfadado mucho antes de irnos a publicidad y se ha marchado directamente del plató. Sinceramente, no sé si va a volver o no. Estaba muy arriba y enfadada, algo le ha pasado con Miguel”, explicó Carlos Sobera, en la parte de la gala que se emitió después de los informativos.

Elena Rodríguez dijo que “si se va, hasta luego” y Frigenti aseguró que Alba le había insultado antes de salir como forma de presionar a la organización a que elija a uno u otro para sus galas.

A través de Instagram, Alba Carrillo aseguró en un vídeo en directo que Frigenti había llamado “amargada” a Lucía Pariente y que no quiso rectificar, y que además el periodista cambió su sitio por el de la madre de Adara.

Para Alba hay un claro favoritismo dentro del concurso. “Dejan a Adara y a su gente que se suban encima de todos. Entonces, como esto es lo que se lleva, pues ya está, es lo que gusta y lo que se ve”, protestaba. Poco a poco la lengua le fue perdiendo y atacó al reality. “Luego que si perdemos audiencia... normal. La gente, después de la pandemia, no quiere seguir viendo violencia. Como tienen dos compinches, la madre de Adara y Frigenti, que están juntos en plató arrastrando y colonizando, al igual que están haciendo las minorías en la casa...”, se quejaba. “Para mí ha acabado el juego. Ganará Luca o Adara, porque esto es otra vez GH VIP, es GH VIP 8. Se queda Secret Story con la gente a la que se le permite todo, yo me voy”, aseguró.

Directo de Alba Carrillo 😢💔 pic.twitter.com/wYKndoa5ex — rocio carrasco reina de españa (@rocioxcarrasco) October 5, 2021

Sigue los temas que te interesan