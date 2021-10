El macabro secreto de Adara Molinero que ha indignado a los espectadores de 'Secret Story'

Adara Molinero se ha convertido en concursante oficial de Secret Story tras la expulsión disciplinaria de Sofía Cristo. La nueva habitante de Guadalix ha tenido que desvelar a la audiencia el secreto con el que entra a la casa, el cual sus compañeros tendrán que intentar adivinar.

La concursante ha 'heredado' la bola número 7 que pertenecía a Sofía y que puede contener los 50.000 euros de premio. Además, antes de confesar su secreto en directo ha asegurado que este "no puede incomodar a nadie". Sin embargo, las reacciones en plató y en las redes denotan lo contrario.

"Hice el amor en un tanatorio", revelaba finalmente la joven en La noche de los secretos. La realización había decidido añadir una ventana para ver al mismo tiempo la reacción de Gianmarco Onesitni, ex de Adara, que no pudo ocultar su estupefacción.

Este es el secreto que tiene que guardar Adara, ¿lo descubrirán sus compañeros? 🤔🤔 #SecretNoche4 pic.twitter.com/AQARGIPZXH — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 3, 2021

La primera reacción del italiano ha sido negar con gestos que fuera él el protagonista de la macabra experiencia de la concursante, lo cual ha desatado las risas en el plató. "No están aplaudiendo que hayas hecho el amor en el tanatorio, aquí hay alguien que te conoce y tú a él también y al oírlo ha dicho que con él no", le explicaba Jordi González a Adara.

Tras cortar la conexión, el exnovio de la ganadora de GH VIP 7 se pronunciaba sobre su secreto: "Me parece horrible. Es un secreto que sabía, pero he dicho que yo no porque es algo que no me da ni morbo ni nada. Yo estaría mal, por este tipo de cosas tengo máximo respeto y no podría hacer algo", explicaba.

Pero el italiano no es el único al que le parece una falta de respeto el secreto de Adara. Y es que algunos espectadores han mostrado su indignación en las redes tras la confesión de la concursante.

Está muy a la altura de ella

Ordinario, vulgar de mal gusto y falta de respeto — Sara 💙💙 (@Gianluquista21) October 3, 2021

Como den detalles y se entere la familia dl fallecido les hará una gracia q no veas! Q falta d respeto y decirlo riéndose encima! #Secretnoche4 — Hello Kitty 💙 (@Leticia_Julia68) October 3, 2021

me parece de muy poco respeto. adara la siguiente expulsada por maleducada — ًclaire 🐧 piquismo (@clairedevuelta) October 3, 2021

Esto no es lo único que ha molestado a los espectadores de Secret Story. Varios internautas han destacado también el hecho de que Adara participe en el programa con un secreto que realmente es tal, y es que la modelo ya confesó su experiencia sexual en un tanatorio durante una conversación con algunos compañeros de GH VIP, entre los que estaba el propio Gianmarco.

No es ningún secreto… lo contó en su GH a los de la casa y a todos los espectadores. Sois tan cutres q habéis aceptado esto como secreto 🤦🏻‍♀️. — Sol_y_luna76 🇺🇾💙 (@Sol_y_luna76) October 3, 2021

Si ya lo contó en la casa a GIANMARCO. El que siguiese en su día el reality lo sabe 🤦‍♀️ — Rebe 💙🇮🇹1️⃣1️⃣⚽️ (@rebecarecaldeir) October 3, 2021

Pues como GM, ni fu ni fa, no es ninguna novedad. Porque GM ese secreto ya lo sabía. Lo sabía él, lo sabían vari@s compañer@s del vip... Y lo sabíamos media España — Minerva H. (🅰️🖐🏻) 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 (@Hest2105) October 3, 2021

GM ofendidisimo con el secreto de Adara, dice que es lo peor, pero si ella lo contó en su gh con las 4 finalistas del sitio más raro que lo habían hecho y se lo contó a él... Se hace el sorprendido! Jajajaja que pringao... — Maria Naranjo 💜🕊️ (@inmablesa) October 4, 2021

