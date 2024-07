El nuevo hito de 'Cifras y Letras' en La 2: los números que avalan el éxito del programa de Aitor Albizua

Cifras y Letras cumple hoy su programa número 100 en La 2. Una efeméride redonda con la que celebra una temporada extraordinaria en la competitiva franja del access prime time, donde de forma progresiva, pero constante ha sabido ganarse la fidelidad de los espectadores.

Presentado por el periodista Aitor Albizua, con la colaboración de los expertos Elena Herráiz y David Calle, la reformulada edición de Cifras y Letras producida por Atomis Media - Prime Time Media AIE para RTVE acumula en sus seis meses en emisión una ascendente evolución, con una media de 472.000 espectadores y un 3,6% en junio, consolidándose alrededor del 4% de share en sus últimas ediciones antes del arranque de la Eurocopa de Fútbol. Su registro histórico más alto se situó el pasado 6 de junio, con una cuota de pantalla del 4,4%.

Cifras y Letras es, además, uno de los contenidos de La 2 con mayor éxito en RTVE Play, donde acumula casi 470.500 visualizaciones de cerca de 88.000 visitantes únicos desde enero hasta junio. La audiencia se mantiene fiel también en la plataforma online, con una media diaria de 1.556 usuarios únicos.

Sus 100 primeros programas

“Aplaudo el acierto que tuvo la gente que luchó porque volviera el programa y agradezco a RTVE su confianza porque se demuestra no sólo en las audiencias el ser uno de los programas más vistos de La 2 sino también en el cariz, el tono y el color del apoyo de la gente que nos llega a todo el equipo" señala Aitor.

"Me enorgullece que las matemáticas y las palabras sean virales gracias a ‘Cifras y Letras’ y me emociona que padres y madres me digan que chavales de entre 7 y 12 años hacen ejercicios de cálculo mental justo antes de irse a la cama. Espero que estos 100 programas sólo sean el inicio de una etapa consolidada del formato. Aprovecho también para reivindicar la cultura amable en la televisión, juntarse en familia para resolver nuestras cifras y componer palabras es ya en sí toda una fantasía hecha realidad”, afirma también el presentador.

Para David Calle, “es un honor celebrar estos 100 programas. Trabajar en el concurso me ha brindado la oportunidad de hacer algo diferente en mi profesión, descubriendo una faceta hasta ahora inexplorada que me está reportando muy gratas satisfacciones. Estoy recibiendo muchísimo cariño del público y un apoyo sorprendente de chavales de entre 10 y 12 años que nos siguen a diario. A ello le añado además el privilegio de trabajar con un equipo extraordinario que me está aportando momentos únicos de emoción, compañerismo, risas, nervios y un grandísimo aprendizaje. No puedo más que decir que estoy encantado de formar parte de esta aventura maravillosa”.

“La gente piensa que los concursantes son los que vienen a ponerse a prueba y a aprender, pero lo que no saben es que nosotros aprendemos de ellos cada día. Bueno, y no solo de ellos, porque ojo, yo cada vez saco más exactos y creo que esto me va a convalidar la carrera de mates”, bromea. “De estos 100 programas, me quedo con los concursantes que han venido y con la gente que nos ve y nos comparte su ilusión y su entusiasmo por la calle”, comenta Elena Herráiz.

'Cifras y letras'.

102 concursantes

A lo largo de estas 100 entregas, por Cifras y Letras han pasado 102 concursantes, algunos de los cuales se han ganado un hueco en el corazón del equipo y los espectadores. Es el caso de Fer Castro , quien tras meterse al público en el bolsillo se vio obligado a causar baja por motivos médicos y regresó semanas después. O Álvaro Gamboa, estudiante de Matemáticas que se convirtió en el participante más joven del formato y, con tan solo 19 años, sorprendió durante inolvidables entregas por su rapidez mental y su sentido del humor.

Tras el paso de ambos, el pasado 21 de mayo Miguel Borrego hacía historia al llevarse el primer bote del concurso, de 111.000 euros, y marcar un récord histórico de audiencia con casi un millón de espectadores únicos, 514.000 espectadores de audiencia media y el 4,3% de cuota.

La comunidad de ‘Cifras y Letras’

La fidelidad de su público se ha extendido a lo largo de estos meses a las redes sociales, donde el concurso tiene cuenta en TikTok, Instagram y X (@CifrasyLetras) para albergar a la comunidad de fans que cada noche concursan de forma espontánea siguiendo su emisión en directo.

Cifras y Letras, que también ha llegado a ser trending topic, alcanza 11,3 millones de impresiones, 5,8 millones de visualizaciones de vídeo y 245.000 interacciones desde su estreno en enero hasta mediados de junio.

Entre los momentos más virales destaca, con cerca de un millón de visualizaciones en TikTok, el vídeo en el que Álvaro Gamboa resuelve una operación en tres segundos.