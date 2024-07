Aitor Albizua habla de su "salida del armario" desde el Orgullo: "10 años después, es igual de importante estar aquí"

Como cada año, RTVE retransmitió la marcha del Orgullo LGTBI desde Madrid. El especial Saca tu orgullo, conducido por Eva Soriano y Oriol Nolis, contó con toda clase de testimonios, además de con conexiones a pie de calle y la carroza de la Corporación. A esta se subieron rostros de la casa, como Marc Calderó, Julia Varela o Aitor Albizua.

En determinado momento del recorrido, Albizua aprovechó la ocasión para hablar de su vivencia como miembro del colectivo. "Me has comentado que hace diez años viviste tu primer Orgullo. Ahora, en 2024, ¿cómo lo estás viviendo?", se interesó en saber la reportera.

"Lo estoy viviendo muy diferente. Imagínate, hace diez años, un Aitor que casi acababa de salir del armario, como se suele decir. Diez años después sigue siendo igual de importante estar aquí para reivindicar todas esas cosas que quedan por hacer, a nivel político y jurídico", defendió el presentador de Cifras y letras.

Aitor señaló "todas esas vulnerabilidades" que sufre el colectivo LGTBIQ+: "Aquí estamos festejando, reivindicando y reivindicando festejando, que es importantísimo". El vasco no niega que gais, lesbianas, bisexuales o transexuales sean "libres" actualmente, si bien lo tienen que ser "muchísimo más todavía".

"En los últimos años, España ha avanzado muchísimo a nivel de políticas LGTBIQ+, pero todavía queda mucho por avanzar. No conozco a ningún amigo hetero al que le cueste decir que es hetero en su lugar de trabajo o que se haya dejado de hablar con su familia por ser heterosexual", manifestó Albizua.

El conductor del concurso de La 2 destacó que estas situaciones sí que las vive una persona LGTBI y se dirigió a aquellos que, probablemente, no sean conscientes de la diferencia: "Quiero poner el foco en toda esa gente que nos ve y que no es consciente de esas vulnerabilidades que sufrimos la gente del colectivo".

"Por ejemplo, entrar a una discoteca y decir: '¿Es un sitio seguro para besarme con mi pareja y que no me agredan?'. ¿Puedo decir en mi trabajo que soy homosexual sin temor a que me despidan? Esas cosas son las que tenemos que conquistar a partir de ahora", concretó Aitor, que puso el broche a su intervención con un optimista "mientras tanto, a celebrar y reivindicar".