Mucho menos de lo que piensas: este es el dinero que ha ganado Marta Peñate por ganar Supervivientes All Stars

Marta Peñate se proclamó este domingo, 28 de julio, ganadora de Supervivientes All Stars. Lo hizo tras rozar la victoria en la edición de 2022 y frente al mismo rival, Alejandro Nieto, que hace dos años fue vencedor y esta vez acaba como segundo finalista.

Peñate pasó por encima de Nieto, pero, sobre todo, de Sofía Suescun, a la que muchos auguraban un triunfo seguro. Su condición de 'reina de los realities', además de su manera de darlo todo en los juegos, la hacían favorita, pero esta tuvo que conformarse con un tercer puesto.

La canaria, por fin, vence en un 'reality show' de Telecinco tras ni más ni menos que ocho intentos. La joven, que saltó a la fama por Gran Hermano 16, ha concursado en La isla de las tentaciones, Solos, La última tentación, La casa fuerte, Supervivientes 2022 y Vaya vacaciones.

Ahora que ha conseguido su objetivo, Marta ha tomado una decisión, tal y como comentó a su novio, Tony Spina: "No voy a hacer ningún 'reality' nunca más. Este es mi último y no me voy a separar de ti en la vida. Porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar. Me desequilibro. Te necesito".

Por su hito, la periodista se embolsará 50.000 euros, como pudo verse en el cheque que sostenía orgullosa después de que Jorge Javier Vázquez le comunicara desde España la buena noticia. Se trata de un premio menor que el que se llevó Pedro García Aguado tras ganar Supervivientes 2024, 200.000 euros.

Laura Madrueño entrega el cheque de 50.000 euros a Marta Peñate Mediaset España

La reducción de la cantidad tiene todo el sentido: Supervivientes All Stars es una versión especial del formato de Cuarzo Producciones que dura solo 6 semanas. Sin embargo, el programa habitual se extiende como mínimo 3 meses en los Cayos Cochinos.

La parte positiva es que Hacienda, en esta ocasión, no se llevará nada del premio de Marta Peñate. ¿El motivo? Solo se aplica el 21% si la retribución supera la cifra de 60.000 euros, con lo cual la de Las Palmas de Gran Canaria esta exenta de ello.

Sí notaron el 'tijeretazo' de la Agencia Tributaria García Aguado, Bosco Martínez-Bordiú, Alejandro Nieto u Olga Moreno en su momento. Atendiendo a la legislación, al suponer un "premio obtenido como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias", la cifra neta se queda en 148.000 euros.