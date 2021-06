Jorge Javier Vázquez 'dispara' a Rocío Flores en 'Sálvame': "Estás en televisión por hablar de tu vida"

Jorge Javier Vázquez ha pronunciado un rotundo discurso contra Rocío Flores en Sálvame. El presentador ha opinado sobre el tenso enfrentamiento que la hija de Antonio David protagonizó en la gala de Supervivientes: tierra de nadie, en la que mostró una actitud soberbia e irrespetuosa incluso con Carlos Sobera.

La joven criticó a colaboradores como Belén Rodríguez por el "acoso y derribo" a Olga Moreno, según ella, por motivos que nada tienen que ver con el concurso, lo cual ha rebatido Jorge Javier este jueves. "¿Crees que a Olga Moreno se la contrata por su condición de superviviente? Se la contrata por ser la mujer de Antonio David Flores y lo que interesa de ello es eso, que sea buena superviviente o no es secundario en su caso", ha espetado.

"Que Rocío Flores venga ahora aquí a darnos lecciones de cómo tenemos que hacer nuestro trabajo a gente como Belén Rodríguez, que inauguró Gran Hermano hace 20 años...", prosigue el catalán, que confiesa que le ofendieron "las maneras en la que esta niña trató a profesionales como Carlos Sobera".

Carlos Sobera diciendo a Rocío Flores que cuente sus problemas personales en otro sitio, que esto es Supervivientes



BRAVISIMO #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/WfVyJlfVF3 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 15, 2021

"Me pasa con ella y con otras personas de su edad que vienen a los platós y no entienden lo que son las jerarquías y la profesión", asevera Jorge Javier, que además ha lanzado un mensaje directo a Rocío Flores: "Tú estás en televisión porque estás hablando de tu vida. Lo hiciste en GH VIP y también en Supervivientes, ¿o la contratamos por ser buena atleta en el concurso?", ha ironizado.

Para el presentador, la frase "no lo voy a permitir" que pronunció Rocío en varias ocasiones denota su "verdadera cara". "En estas ocasiones uno muestra su verdadera cara y tal y como es, no en una situación de comodidad y arropada como en el plató de Ana Rosa".

Además, ha aprovechado para criticar a quienes quieren trabajar como influencers sin afrontar las consecuencias negativas que tiene esa exposición en las redes: "Lo que no puede ser que de la noche a la mañana te quieras convertir en una influencer y no tengas el engranaje emocional que supone todo eso. Lo fácil sabemos que es salir y vender cosas, que te inviten... pero todo eso no es gratis. Eso implica un desgaste".