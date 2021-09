Alba Carrillo, muy dura con Rocío Flores: “Yo no he tirado a mi madre por las escaleras”

Alba Carrillo, sobre Rocío Flores: “Yo no he tirado a mi madre por las escaleras”

Cuando Lucía Pariente entró como concursante en Secret Story: La casa de los secretos, estaba muy claro que Alba Carrillo, su hija, sería su mayor defensora en todos los programas en los que colabore.

Este viernes, Rocío Flores regresó como colaboradora a El programa de Ana Rosa, y dijo que no le estaba gustando el desempeño de Pariente. Después, en Ya es mediodía, Alba Carrillo quiso poner algunos puntos sobre las íes al respecto. No se ha mordido la lengua y le ha lanzado varios mensajes muy duros, en los que volvía a poner sobre la palestra la sentencia judicial de Flores contra su madre, Rocío Carrasco, e incluso atacó su estado físico.

“Le mando un beso a Rocío Flores. Que objetiva no eres, pero bueno. Yo tengo que defender a mi madre, no sé si sabes lo que es eso”, dijo Alba Carrillo, durante una conversación que giraba alrededor de Olga Moreno. “Está diciendo que no le gusta, pero que es objetiva. Si lleva un día de concurso dime por qué no te gusta, dame argumentos. ¿Por qué no te gusta mi madre? Por jorobarme a mí, que soy amiga de tu madre. Hija mía, un poquito de cariño y respeto a las madres. Sororidad con las madres”, dijo Alba Carrillo.

Su speach pilló por sorpresa a todos. “Menudo zasca”, comentaba Sonsoles Ónega, mientras que Marta López no parecía sorprenderse demasiado por sus palabras. “Y luego ya nos preocupamos por la dieta y luego ya adelgazamos, pero a una madre...”, seguía diciendo Alba Carrillo. “A una madre y a una hija”, le respondía Marta. Entonces Alba saltó con un tema muy delicado: “Mi amiga no tiró a nadie por las escaleras, ni etc.”. “A ella no le duele su madre, pero a mí sí me duele la mía. Que se objetiva, que no se parezca a su tita, la hermana de Olga”, pedía la modelo.

Marta López le preguntó a Alba si estaba preparada para que la gente criticase el concurso de su madre, y ella respondió que “por supuesto”. Pero que no iba a tolerar los “argumentos absurdos que no dicen nada” y que van “a hacer daño”. “No pasa nada, esto es una guerra que acaba de empezar. Cuando veamos el documental de su madre, le volveré a dar la razón a mi amiga y esta será la guerra de nunca acabar. Los trincas contra las personas normales”, advertía Alba Carrillo, en referencia a la emisión de En el nombre de Rocío, que se estrenará próximamente en Telecinco.

Alba Carrillo en YAM: "Mi amiga no ha tirado a nadie por las escaleras" pic.twitter.com/Z517dIUJ48 — Kgüerty 🌴 (@caguerty) September 10, 2021

