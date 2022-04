Jesulín de Ubrique vuelve a interpretar 'Toda, Toda' en el plató de 'El Desafío' tras 25 años de su lanzamiento

El reto de Jesulín de Ubrique en esta séptima semana ha sido algo histórico, y es que ha vuelto a cantar su mítica canción Toda, Toda, estrenada hace más de 25 años. El torero ha versionado este famoso tema, convirtiéndolo en todo un musical en el que también ha tenido que realizar una coreografía.

"Los ensayos han sido muy especiales. Voy a intentar disfrutarlo ante todo, y lo voy a petar", comentaba a Roberto Leal minutos antes de saltar al escenario a interpretar esa nueva versión. Poco después, irrumpían en el plató el grupo de bailarines que acompañaban a Jesulín en su interpretación.

Sorprendentemente, la melodía no era la original e iba saltando entre canciones clásicas como Celebration, The Final Countdown o Thriller, eso sí, la letra era la de su canción. Tras su número, el público y el jurado de El Desafío se ponían en pie para aplaudir su puesta en escena.

¡IM-PRESIONANTE! Jesulín versiona “Toda, toda, toda” para convertirlo en un musical #ElDesafío7 pic.twitter.com/cg5fWJEgGT — El Desafío (@eldesafioA3) April 29, 2022

Lleno de emoción y desprendiendo felicidad, el torero terminaba en el suelo celebrando el éxito de su prueba. "No he bailado en mi vida, y el mérito ha sido de mi entrenadora. He hecho lo que he podido", comentaba entre risas al presentador.

En ese momento, Pilar Rubio, se levantaba de la mesa del jurado y le entregaba a Jesulín de Ubrique un disco de oro por su carrera musical. "Te entrego este esperado disco de oro, por esos 25 años de carrera por un mismo disco", afirmaba entre risas.

😆 @PilarRubio_ le hace entrega a Jesulín del Disco de Oro por los 25 años de carrera con un mismo disco #ElDesafío7 pic.twitter.com/ZwESiAkpKY — El Desafío (@eldesafioA3) April 29, 2022

Como en los programas anteriores, acudía al plató un invitado y el de esta noche era Jorge Fernández, presentador de La Ruleta de la Suerte. Pero, cuando Roberto Leal le presentaba, los televidentes se sorprendían al ver que se había lesionado el brazo derecho al ensayar la prueba que El Desafío tenía preparada para él. "Yo ya venía lesionado de antes, mi prueba consistía en levantar una piedra con muchísimo peso, han sido pocos días y mucho entrenamiento". Por ello, en su lugar, era Ignacio, el preparador del reto el que hacía una asombrosa demostración en el plató levantando 111 kg.

El programa encara ya su recta final, y solo dentro de tres semanas se conocerá el nombre del próximo ganador de la segunda edición del programa que ocupa el prime time de Antena 3 en la noche de los viernes.

[Más información: 'El Desafío' sube y se distancia aún más de un 'Deluxe' que no destaca]

