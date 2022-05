Quién es Belinda Washington, la actriz y presentadora que participa en ‘Pasapalabra’ desde hoy

El mundo de la televisión tendrá un papel muy importante en la televisión en los próximos días. Y es que desde esta tarde Pasapalabra renueva sus invitados, y entre las nuevas celebridades invitadas que recibe Roberto Leal en su concurso nos encontramos a la actriz y presentadora Belinda Washington, conocido, entre otras cosas, por haber participado en la octava edición de Tu cara me suena.

Belinda coincidirá desde esta tarde con otros famosos como Fofito, Mónica Aragón y Jorge Luengo. Todos ellos ayudarán a los concursantes a acumular segundos en las diferentes pruebas, como la pista musical y la sopa de letras, y así poder enfrentarse al famoso rosco de Pasapalabra con relativa tranquilidad. Para ello, no tendrán más remedio que poner a prueba sus nervios, su cultura general y también su agudeza visual durante esta nueva tarde de mayo.

La echábamos de menos y hoy por fin vuelve a #Pasapalabra. Es un gustazo estar con @BelindaWB. 🙌🤗 https://t.co/2MgCS9dZMb pic.twitter.com/sx9bZd9Hwk — Pasapalabra (@PasapalabraA3) May 3, 2022

Chica Hermida, Washington saltó a la fama en 1995 al hacerse cargo junto a Chapis de ¡Qué me dices!, uno de los primeros programas de televisión de las privadas dedicados a la prensa rosa. Aquel proyecto le serviría para convertirse en uno de los rostros de la pequeña pantalla y ser elegida para presentar el magacín semanal De domingo a domingo en Telecinco. También sustituiría a Carmen Sevilla al frente del Telecupón y presentaría formatos como La trituradora o Grandiosas.

Paralelamente, Washington también inició su carrera como actriz en series como Vecinos, Farmacia de guardia, Hermanos de leche, Médico de Familia o La casa de los líos y en cine con pequeños papeles en cintas como Manolito Gafotas o ¡Ja me maaaten….!

Tras aquella etapa, la actriz dejó de estar en primera línea y pasó a presentar programas en cadenas autonómicas o probar suerte como concursante en programas como ¡Mira quién baila!, dónde quedó tercera finalista.

También dio el salto al mundo del teatro con obras como Insatisfechas o Ni para ti ni para mí, donde compartió escenario con la actriz Miriam Díaz Aroca, publicó un libro llamado El placer de lo pequeño y montó una banda de jazz y fusión junto a unos amigos.

Durante los últimos años la hemos podido ver en series como Ciega a citas, Algo que celebrar, Yo quisiera, Lo que escondían sus ojos y, por supuesto, Paquita Salas, donde se ha convertido en una de las auténticas grandes protagonistas y llegando incluso a grabar la viral 5 deditos. Tampoco podemos olvidar que la actriz fue vencedora de Me lo dices o me lo cantas, el programa de parodias de Fremantle para Telecinco, y que concursó en Tu cara me suena, en Antena 3.

[Más información: Emma García niega la existencia de 'Pasapalabra' tras la confusión de una colaboradora]

Sigue los temas que te interesan